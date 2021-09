Ehe die Schweiz und Griechenland wieder in der WM-Qualifikation im Einsatz sein werden, treten sie in einem Freundschaftsspiel gegeneinander an. So lässt sich die Begegnung heute live im TV und Livestream sehen.

Schweiz vs. Griechenland, Länderspiel: Anstoßzeit, Ort

Warmmachen für die Aufgaben bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar: Bevor die Schweiz und Griechenland in jeweils zwei Spielen in ihren Gruppen auf die Jagd nach Punkten gehen, um sich die Teilnahme an dem Interkontinental-Turnier im kommenden Jahr zu sichern, bestreiten sie am heutigen Mittwoch, den 1. September erst einmal ein Freundschaftsspiel gegeneinander.

Die Begegnung findet in Basel statt, um genauer zu sein im dortigen St. Jakob-Park. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Schweiz vs. Griechenland: Länderspiel heute live im TV und Livestream

Auch wenn es sich um keine Partie im Rahmen der WM-Quali handelt, geht DAZN heute ebenso zu Schweiz gegen Griechenland live auf Sendung. Das Duell lässt sich dementsprechend via Livestream verfolgen, eine Übertragung im deutschen TV gibt es nicht.

Wer dieses Spiel oder grundsätzlich Live-Fußball und noch mehr Sportarten hautnah erleben möchte, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Im Bereich Fußball werden neben der WM-Quali unter anderem auch die Bundesliga mit 106 Spielen und die Champions League mit 121 Partien ausgestrahlt. Im Portfolio des Streamingdiensts wären dann auch noch die spanische Primera Division, die italienische Serie A oder die französische Ligue 1 enthalten.

Echte Legenden! Die Top 11 der Schweizer Buli-Legionäre © getty 1/13 Ricardo Rodriguez feiert am 25. August seinen 29. Geburtstag. Zu diesem Anlass... © imago images 2/13 ... hat SPOX eine Top 11 der besten Schweizer Legionäre in der Bundesliga zusammengestellt. © getty 3/13 TOR: Roman Bürki. Kam 2014 in die Bundesliga. Nach einer starken Saison beim SC Freiburg ließ sich der BVB die Dienste des Keepers 3,5 Millionen Euro kosten. Er soll den BVB bei einem passenden Angebot verlassen. © imago images 4/13 ABWEHR: Fabian Lustenberger. Ging 2007 von Luzern zu Hertha BSC und blieb dort zwölf Jahre lang, so dass er auf 220 Bundesligaspiele und zwei Meisterschaften in der 2. Liga kam. Derzeit bei Young Boys Bern. © imago images 5/13 Nico Elvedi. 2015 ging es für den Abwehrspieler vom FC Zürich zur Borussia aus Mönchengladbach. Brachte es dort in der Saison 2020/2021 auf 29 Pflichtspiele und drei Tore. © imago images 6/13 Ricardo Rodríguez. 2012 ging es für den Linksverteidiger vom FC Zürich zum VfL Wolfsburg. Dort auf seiner Position einer der besten der Liga. Zweimal Fußballer des Jahres in der Schweiz, mit den Wölfen Pokalsieger 2015. Aktuell für den FC Turin am Ball. © imago images 7/13 MITTELFELD: Granit Xhaka. Durchlief die komplette Jugend beim FC Basel und wechselte von den dortigen Profis dann 2012 nach Gladbach. Wurde dort zum Leistungsträger und ging vier Jahre später für 40 Millionen Euro zum FC Arsenal. © imago images 8/13 Pirmin Schwegler. Der 33-Jährige beendete letzten Sommer bei Western Sydney seine Karriere. War zuvor lange Zeit Kapitän der Frankfurter Eintracht und auch für Leverkusen, Hannover und Hoffenheim am Ball. Insgesamt 262 Bundesligaspiele. © imago images 9/13 Tranquillo Barnetta. Der Mitttelfeldspieler kam 2004 aus St. Gallen nach Leverkusen, wurde zwischenzeitlich nach Hannover verliehen und verließ Bayer 2012 in Richtung Schalke. Auch für Frankfurt und in der MLS aktiv. 260 Bundesligaspiele. © imago images 10/13 Ciriaco Sforza. Mit 265 Bundesligaspielen der Schweizer mit den meisten Einsätzen in Deutschlands Oberhaus. Kam von den Grashoppers in die BL und kickte dort zweimal für Kaiserslautern und die Bayern. Zwischenzeitlich bei Inter Mailand aktiv. © imago images 11/13 Alain Sutter. Wurde 1993/94 von Grashoppers nach Nürnberg ausgeliehen und wechselte von dort zum FC Bayern. Später noch zwei Jahre für Freiburg aktiv. Kam insgesamt auf 96 Bundesligaspiele, in denen er an 29 Treffern direkt beteiligt war. © imago images 12/13 ANGRIFF: Alex Frei. Dreimal Schweizer Meister und Fußballer des Jahres sowie Rekordtorschütze der Nationalelf. Ging von Genf nach Rennes und von dort 2006 für drei Jahre zum BVB. In 74 Bundesligaspielen markierte er 34 Tore und lieferte 19 Assists. © imago images 13/13 Stephane Chapuisat. Kam 1991 aus Uerdingen zum BVB, gewann dort zwei Meisterschaften, die CL und den Weltpokal und wurde zudem zur Legende. Grund: 106 Buden in 192 Bundesligaspielen. Beendete bei Lausanne in der Schweiz seine Karriere.

Abgesehen vom Fußball sendet DAZN US-Sport wie die NBA, die NFL, die NHL und die MLB live, hinzu kommen Tennis, Boxen, Motorsport, Wintersport, Darts, Rugby, MMA und viel Weiteres.

14,99 Euro kostet DAZN im Monatsabo, das jederzeit kündbar ist. Für ein Jahresabo werden 149,99 Euro fällig. Der Gratis-Probemonat lässt sich für Neukunden nur noch im September buchen, danach fällt das Angebot weg.

Schweiz vs. Griechenland: Länderspiel heute live im TV und Livestream - Alle Infos

Begegnung: Schweiz - Griechenland

Schweiz - Griechenland Rahmen: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Datum: 1. September 2021

1. September 2021 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: St. Jakob-Park, Basel

St. Jakob-Park, Basel Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

WM-Qualifikation mit Schweiz und Griechenland

Nach dem Duell mit Griechenland tritt die Schweiz in der WM-Quali-Gruppe C gegen Europameister Italien (5. September, 20.45 Uhr) und Nordirland (8. September, 20.45 Uhr) an. Die Nati ist derzeit hinter Italien Zweiter, hat als solcher fünf Punkte Vorsprung auf Nordirland.

Für die Griechen wiederum geht es gegen Kosovo (5. September, 20.45 Uhr) und Schweden (8. September, 20.45 Uhr) weiter. Sie sind in ihrer Gruppe B Dritter hinter Spanen und Schweden.

Gruppe B

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1 Spanien 3 6:3 7 2 Schweden 2 4:0 6 3 Griechenland 2 2:2 2 4 Georgien 3 2:4 1 5 Kosovo 2 1:6 0

Gruppe C