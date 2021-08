Chelsea vs. Villarreal: UEFA Super Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Kampf um den UEFA Supercup steht an. Der diesjährige Champions-League-Sieger FC Chelsea mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel trifft auf den Europa-League-Gewinner FC Villarreal. Der Sieger dieses englisch-spanischen Duells kürt sich zum König des europäischen Fußballs. Hier gibt es alle wichtigsten Informationen zum Spiel.

Bereits vor dem Start der europäischen Top-Ligen steigt der Kampf um den UEFA Super Cup. Der englische Klub FC Chelsea um die deutschen Nationalspieler Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger trifft auf den FC Villarreal aus dem Osten Spaniens.

Anpfiff der Partie ist am Mittwoch, den 11. August um 21 Uhr. Austragungsort ist das Stadion Windsor Park in der nordirischen Hauptstadt Belfast. Zudem können die Fans der beiden Mannschaften ihr Team im Stadion anfeuern, denn laut Angaben der UEFA sind bis zu 13.000 Zuschauer zugelassen.

Im Folgenden zeigen wir Euch, wie Ihr das UEFA Supercup Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt. Außerdem geben wir einen Überblick über die voraussichtlichen Aufstellungen.

Chelsea vs. Villarreal: Das UEFA Super Cup Finale heute live im TV und Livestream

Um den Kampf um Europas Thron zu verfolgen, habt Ihr in Deutschland nur eine Option.

Chelsea vs. Villarreal: Das UEFA Super Cup Finale heute live im TV

Das Duell der beiden Teams wird heute live im TV zu verfolgen sein, allerdings nicht im Free-TV. Sowohl im TV als auch im Livestream hält DAZN die Rechte an der Übertragung. DAZN könnt Ihr durch die Partnerschaft mit Vodafone auch über Kabel und IPTV auf Eurem Fernseher sehen.

Die Übertragung beginnt bereits um 20.45 Uhr mit Tobi Wahnschaffe als Moderator und Jonas Hummels als Experten. Kommentiert wir die Partie in Belfast anschließend von Marco Hagemann zusammen mit Hummels.

© getty Villarreal gewann im Elfmeterschießen gegen Manchester United die Europa League.

Chelsea vs. Villarreal: Das UEFA Super Cup Finale heute live im Livestream

Wie gewohnt ist der Livestream bei DAZN abrufbar. Dies könnt Ihr entweder über Euren Browser, Euro Konsolen oder mobilen Empfangsgeräte tun.

Mit DAZN bekommt ihr ein umfassendes Livesportangebot (Livesport-Angebot)mit zusätzlichen Features direkt ins Wohnzimmer geliefert. DAZN zeigt nämlich ab der kommenden Saison von 137 Champions League Spielen 121 und zusätzlich alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live.

Neben Fußball sind auch Tennis, Handball, Boxen, Motorsport, Wintersport, Darts, Rugby und viele andere Live-Sportarten auf DAZN zu sehen. Natürlich darf auch der US-Sport mit NBA, NFL, NHL und MLB nicht fehlen.

DAZN bietet den Kunden die ersten 30 Tage kostenlos zum Test an, woraufhin erst im Anschluss an den Probemonat an Abo anfällt. Die Kosten belaufen sich auf 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr.

Chelsea vs. Villarreal: Das UEFA Super Cup Finale heute live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos in der Übersicht

Begegnung : FC Chelsea - FC Villarreal

: FC Chelsea - FC Villarreal Wettbewerb : UEFA Super Cup

: UEFA Super Cup Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Ort : Windsor Park, Belfast (Nordirland)

: Windsor Park, Belfast (Nordirland) Zugelassene Zuschauer : 13.000

: 13.000 Livestream: DAZN

Chelsea vs. Villarreal: UEFA Super Cup heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf die TV-Übertragung oder einen Livestream, wollt aber dennoch über das aktuelle Spielgeschehen informiert bleiben? Dann nutzt doch den Liveticker von SPOX.

Hier geht es zum Liveticker des UEFA Super Cups zwischen Chelsea und Villarreal.

Chelsea vs. Villarreal: Vorraussichtliche Aufstellungen im UEFA Super Cup

Chelsea : Mendy - Zouma, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kante, Kovacic, Alonso - Havertz, Ziyech - Werner

: Mendy - Zouma, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kante, Kovacic, Alonso - Havertz, Ziyech - Werner Villarreal: Asenjo - Gaspar, Mandi, Albiol, Pedraza - Manu Trigueros, Manu Morlanes, Foyth, Yeremi - Gerard, Nino

