Der FC Chelsea spielt heute in Belfast gegen Europa-League-Champion FC Villarreal um den UEFA-Supercup. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Chelsea vs. Villarreal: UEFA Super Cup heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Thomas Tuchel startet in seine erste volle Saison mit dem FC Chelsea - und könnte dabei gleich den nächsten Titel gewinnen. Der Champions-League-Sieger muss gegen den Europa-League-Gewinner ran. Für das Team um die deutschen Nationalspieler Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger ist das Spiel in Nordirland ein Aufgalopp: Schon am kommenden Wochenende startet die neue Saison der englischen Premier League.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 21 Uhr im Windsor Park in der nordirischen Hauptstadt Belfast vor 13.000 zugelassenen Zuschauern angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels um den UEFA Super Cup zwischen dem FC Chelsea und dem FC Villarreal.

Chelsea vs. Villarreal: UEFA Super Cup heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Chelsea: Mendy - Zouma, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kanté, Kovačić, Alonso - Havertz, Ziyech - Werner

Mendy - Zouma, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kanté, Kovačić, Alonso - Havertz, Ziyech - Werner FC Villarreal: Asenjo - Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Manu Trigueros, Manu Morlanes, Capoue, Yéremi - Gerard, Niño

Chelsea vs. Villarreal: UEFA Super Cup heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an dem Spiel liegen bei dem Streamingdienst DAZN. Dieser zeigt die Partie ab 20.45 Uhr. Die Moderation übernimmt Tobias Wahnschaffe, Kommentator Marco Hagemann wird von Experte Jonas Hummels unterstützt.

