Schweizer Nationaltrainer Petkovic vor Wechsel nach Bordeaux

Der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic steht offenbar vor einem Wechsel zum französischen Erstligisten Girondins Bordeaux. Der Schweizerische Fußball-Verband SFA bestätigte, dass der Ligue-1-Klub Kontakt aufgenommen habe und es Verhandlungen gebe. Petkovic soll laut Blick schon um eine Vertragsauflösung gebeten haben und sich mit Girondins einig sein.

"Es wurden Gespräche zwischen den Parteien aufgenommen. Petkovic hat einen Vertrag mit dem SFA, der sich 2022 automatisch verlängert, wenn sich die Schweiz für die WM qualifiziert. Mehr gibt es im Moment dazu nicht zu sagen", teilte der Verband mit.

Petkovic hatte die Eidgenossen bei der EURO durch einen Erfolg über Weltmeister Frankreich erstmals seit 1954 wieder in ein Viertelfinale bei einem großen Turnier geführt. Dort war das Team um Kapitän Granit Xhaka an Spanien im Elfmeterschießen unglücklich gescheitert.

Der 57 Jahre alte Petkovic trainiert die Schweiz seit 2014. Zuvor war er Trainer bei Lazio Rom. In der WM-Qualifikation absolvierte die Schweiz bereits zwei Spiele und steht in Gruppe C mit sechs Punkten auf Platz zwei hinter Europameister Italien.