Hertha BSC will sich im Testspiel zur Saisonvorbereitung auf die anstehende Bundesligasaison mit dem FC Liverpool messen. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Testspiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hertha BSC vs. FC Liverpool: Datum, Stadion und Zuschauer

Hertha BSC befindet sich wie viele andere Bundesligaklubs aktuell im Trainingslager in Österreich. Am heutigen Mittwoch, dem 28. Juli, treffen die Hauptstädter um 20.20 Uhr im Tivoli Stadion in Innsbruck auf den FC Liverpool.

Das Stadion in Innsbruck dürfte sehr gut besucht sein beim Duell der beiden Mannschaften. Bis zu 15.000 Zuschauer dürfen nach aktuellen Informationen vor Ort sein.

© getty Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben die Premier League 2019 mit historisch starker Dominanz gewonnen.

Hertha BSC vs. FC Liverpool: Gibt van Dijk sein Comeback?

Wenn der FC Liverpool auf dem Feld teilnimmt, ist die Chance, Spieler von Weltklasse zu sehen, ohnehin immer vorhanden. Die entscheidende Personalie vor dem Freundschaftsspiel ist jedoch klar Virgil van Dijk, der vor seinem Kreuzbandriss im vergangenen Oktober vermutlich als der beste Verteidiger der Welt galt.

"Ich hoffe - ich bin nicht sicher -, dass es die Möglichkeit gibt, dass Virgil ein paar Minuten spielen könnte", wurde Cheftrainer Jürgen Klopp am Montag auf der Homepage der Premier-League-Champions von 2019 zitiert: "Er sieht bereit aus, wir werden sehen."

Hertha BSC vs. FC Liverpool: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer die Stars der Reds schon vorm anstehenden Auftakt der Topligen Europas sehen will, braucht dafür heute nur das frei empfängliche Fernsehen. ServusTV überträgt das Spiel ab 20.15 Uhr live und exklusiv in voller Länge.

Der Sender bietet außerdem einen Livestream an.

Bundesliga: Die Tabelle der Saison 2020/21

Hertha BSC wollte auch dank einigen starken Finanzspritzen ihres Investors schon seit mehreren Saisons wieder zu einem der besten Klubs der Bundesliga werden, stolperte jedoch immer wieder über verschiedenste Hindernisse.

Nach guten Phasen in der vorherigen Saison entwickelte sich der selbsternannte "Big City Klub" in der Spielzeit 2020/21 jedoch wieder in die falsche Richtung und fand sich zum Saisonende deutlich näher an den Abstiegsplätzen als an der Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.

Zur neuen Saison soll Geschäftsführer Fredi Bobic die Geschicke in die Hand nehmen und wie jüngst bei Eintracht Frankfurt ein Europa-League-Team zusammenstellen.