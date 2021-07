Berater bestätigt: Hakimi träumt bereits von Rückkehr zu Real Madrid

Trotz des erst vor wenigen Tagen erfolgten Wechsels zu Paris Saint-Germain träumt Achraf Hakimi weiterhin von einem dauerhaften Engagement bei seinem Jugendklub Real Madrid. Das bestätigte Hakimis Berater Alejandro Camano in der Sendung El Transistor.

"Wir halten die Spannung und den Traum aufrecht, dass Achraf zu Real Madrid zurückkehrt. Er ist in Madrid geboren, er ist in Madrid aufgewachsen und eines Tages würde er gerne für Real Madrid spielen", sagte Camano.

Hakimis Wechsel von Inter Mailand zum französischen Topklub PSG war unter der Woche perfekt gemacht worden. Der Marokkaner, der von 2018 bis 2020 leihweise für Borussia Dortmund gespielt hatte, unterschrieb an der Seine einen Vertrag bis 2026. Die Ablösesumme soll sich inklusive möglicher Bonuszahlungen auf bis zu 70 Millionen Euro belaufen.

Camano bestätigt, dass die Königlichen die Möglichkeit gehabt hätten, Hakimi zurückzuholen. "Real Madrid hatte das Vorkaufsrecht, bis PSG und Inter sagten, dass der Deal zustande kommt", erklärte er. Für die Profimannschaft von Real kam Hakimi über 17 Einsätze nicht hinaus, ehe er im Herbst 2020 für über 40 Millionen Euro zu Inter wechselte.

Dort hatte Hakimi großen Anteil am Meistertitel in der Serie A. Der 22 Jahre alte Außenverteidiger kam in 37 Ligaspielen zum Einsatz und war dabei an 17 Toren direkt beteiligt. Aufgrund eines Sparkurses der Nerazzurri stand Hakimi jedoch zum Verkauf.