Mario Götze bei der PSV Eindhoven schon wieder vor dem Abgang?

Ist die Zeit von Mario Götze bei der PSV Eindhoven im Sommer schon wieder beendet? Wie Sky berichtet, strebt der 28-Jährige einen Wechsel in eine stärkere Liga an, nachdem er in den Niederlanden seiner Karriere neuen Schwung verliehen hat.

"Ziel: Eine bessere Liga als die Eredivisie. Einfach ein, zwei Regale höher. Der Angriff soll im Sommer erfolgen", sagte Sky-Transferexperte Marc Behrenbeck. Im Oktober 2020 hatte der Siegtorschütze aus dem WM-Finale 2014 nur für zwei Spielzeiten bei der PSV unterschreiben, eine Verpflichtung dürfte für Interessenten somit nicht allzu teuer werden.

Der Offensivspieler kommt in bisher 22 Pflichtspielen für Eindhoven auf sechs Tore und fünf Vorlagen. Götze ließ hin und wieder seine alte Klasse aufblitzen, wurde jedoch im Januar von einer Leistenverletzung zurückgeworfen, die ihn sechs Wochen außer Gefecht setzte.

Um seine Karriere in die gewünschten Bahnen zu lenken, hat sich Götze nach Sky-Informationen von seiner Berater-Agentur Lian Sports (u.a. für Leroy Sane und Jerome Boateng zuständig) getrennt und wird zukünftig von Marc Kosicke vertreten, der sich auch um die Interessen von Jürgen Klopp und Ralf Rangnick kümmert.

Zuvor spielte Götze insgesamt sieben Jahre für die Profis des BVB, unterbrochen von einem wenig erfolgreichen Ausflug zum FC Bayern. "Ich habe mittlerweile viele Spiele gemacht und fühle mich richtig gut. Ich spüre, dass ich topfit bin. Das hilft mir enorm, um gute Leistungen abliefern zu können. So habe ich wieder Spaß am Fußball", sagte er zuletzt der Bild.