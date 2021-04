Super League ist eine "Schande": Manchester Uniteds Legende Gary Neville übt scharfe Kritik

Mit einer emtoionalen Wutrede hat Manchester Uniteds Ex-Spieler Gary Neville die Mitwirkung seines Herzensvereins an der Gründung einer Super League scharf kritisiert. "Das ist kriminell. Das ist ein krimineller Akt gegen die Fans! Das ist eine Schande", sagte Neville während einer dreiminütigen Live-Schalte bei Sky.

"Ich bin Manchester-United-Fan, ich bin das seit 40 Jahren, aber ich bin empört, total empört und angewidert", sagte der 46-Jährige. Neben den Red Devils gehören auch die englischen Top-Klubs Arsenal, Tottenham, Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea zu den zwölf Vereinen, die die Gründung einer Super League vorantreiben wollen und in der Folge aus allen UEFA-Gremien ausgetreten sind.

Für jene Premier-League-Klubs forderte Neville nun harte Konsequenzen: "Setzt diese Vereine an das Ende der Tabelle, nehmt ihnen alle Punkte weg und auch das Geld!" Grundsätzlich habe Neville nichts gegen Modernisierungen oder Geld im Fußball, "aber diese Bemühungen mitten in die Corona-Zeit, mitten in diese Wirtschaftskrise, die es für jeden Klub gibt - das ist ein absoluter Skandal".

Besonders Vereinen wie Manchester United mit seiner 100-jährigen Geschichte als Klub der Arbeiter oder der FC Liverpool, der sich laut Neville mit seinem Pathos "You'll never walk alone" immer gerne als "Klub des Volkes und der Fans", würden ihre eigene Geschichte mit dem Eintritt in die Super League verraten. "Das ist reine Geldgier. Das sind Hochstapler", fluchte Neville.

Auch kritisierte er die Investoren bei den großen englischen Klubs wie beispielsweise Roman Abramowitsch bei Chelsea, die "nichts mit dem Fußball in England" zu tun hätten und vor denen die Fans beschützt werden müssten.

FC Bayern und PSG sagen Super-League-Teilnahme ab

Neben Neville äußerte sich auch sein ehemalige Trainer Sir Alex Ferguson kritisch zu den Super-League-Plänen. "Eine mögliche Super League wäre eine Abkehr von 70 Jahren europäischem Klub-Fußball", erklärte Ferguson bei Reuters. "Während meiner Zeit bei United haben wir vier Champions-League-Finals gespielt, das waren immer ganz besondere Abende."

Geht es nach United und den elf anderen Klubs sollen jene besondere Abende jedoch nichts mehr Besonderes, sondern etwas Regelmäßiges sein. Insgesamt sollen 20 Mannschaften an einer im August startenden Super League teilnehmen (15 Gründungsklubs und fünf Teams, die in einer Qualifikation ermittelt werden).

Deutsche und auch französische Klubs zählen vorerst nicht dazu. Wie The Athletic berichtet, hätten Paris Saint-Germain und auch der FC Bayern München der Teilnahme an einer Super League eine Absage erteilt. Die UEFA drohte den Klubs derweil mit einem Ausschluss von allen Wettbewerben für die zwölf Klubs.

Super League: Diese Teams nehmen teil