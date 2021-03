Liga-Boss möchte Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nach Mexiko oder in die MLS locken

Liga-MX-Präsident Mikel Arriola hat seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo nach Nordamerika zu locken. Die mexikanische Liga und die MLS befinden sich schon länger in Gesprächen über eine Fusion. Wie Arriola betonte, könnte eine amerikanisch-mexikanische Liga auch für die beiden besten Fußballer der Welt attraktiv sein.

"Wir wären eine der besten Ligen der Welt", sagte der 45-Jährige, angesprochen auf die mögliche Fusion, bei ESPN: "Der nächste Schritt wäre es, Messi oder Cristiano Ronaldo hier [Mexiko, Anm. d. Red.] oder in den USA zu haben, vielleicht in der letzten Phase ihrer Karriere."

Messi zeigte sich in der Vergangenheit gegenüber einem Wechsel in die USA nicht abgeneigt. "Ich habe immer gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass ich die Erfahrung genießen würde, in den Vereinigten Staaten zu leben, in dieser Liga zu spielen und dieses Leben zu leben, aber ob es passiert oder nicht, weiß ich nicht", betonte der Barca-Star im Dezember im Interview mit La Sexta.

Auch Ronaldo, dessen Vertrag bei Juventus im kommenden Jahr ausläuft, wurde bereits mit MLS-Klubs in Verbindung gebracht. Dabei gilt vor allem der Klub von David Beckham, Inter Miami, als mögliches Ziel.

Infantino über Fusionspläne von MLS und Liga MX: "Könnte durchaus die beste Liga der Welt sein"

Schon seit mehreren Jahren steht eine Zusammenführung der MLS und der Liga MX im Raum. MLS-Boss Don Garber erklärte jedoch noch im Dezember, dass ein solcher Schritt noch "weit weg" sei. FIFA-Präsident Gianni Infantino bracht in der vergangenen Woche hingegen auf einer Pressekonferenz seine Unterstützung für die Pläne zum Ausdruck.

"Ich denke, das Potenzial in den USA und in Mexiko ist enorm, in jedem Land für sich", sagte der Schweizer: "Aber natürlich wäre es unglaublich, wenn sie diese beiden Ligen zusammenbringen könnten. Das könnte durchaus die beste Liga der Welt sein."