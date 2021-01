PSV Eindhoven: Mario Götze fällt zwei weitere Wochen aus

Mario Götze steht der PSV Eindhoven zwei weitere Wochen nicht zur Verfügung. Das gab Trainer Roger Schmidt am Dienstag bekannt.

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler Götze laboriert an einer Muskelverletzung, Schmidt will kein Risiko eingehen und verzichtet vorsorglich auf den Ex-Dortmunder und -Münchner.

Im Spitzenspiel bei Ajax Amsterdam (2:2) am vergangenen Sonntag hatte Götze bei der PSV ebenfalls schon gefehlt. Sein Start in den Niederlanden verlief nach dem ablösefreien Wechsel vom BVB dennoch überaus gut.

Götze war in 13 Spielen bislang an sieben Toren direkt beteiligt. Trainer Schmidt geriet gar ins Schwärmen: "Seit er bei uns ist, nehme ich ihn als relaxten Menschen wahr, der voll im Leben steht. Der nett ist, der megaprofessionell ist. Der seinen Fokus total auf den Fußball legt, der eine überragende Trainingsmentalität hat. Der physisch absolute Topwerte hat", erklärte Schmidt und fügte an: "Bei Mario ist alles top, top, top."