FC Liverpool - Jürgen Klopp nach Pokal-Aus kämpferisch: "Macht euch keine Sorgen"

Teammanager Jürgen Klopp hat sich nach dem Aus mit dem FC Liverpool in der vierten FA-Cup-Runde kämpferisch gezeigt. "Ihr müsst euch um uns keine Sorgen machen. Wir halten als Gruppe zusammen. Wir wissen genau, woran wir arbeiten müssen", sagte Klopp nach dem 2:3 (1:1) bei Erzrivale Manchester United.

"Das ist nicht das, was wir wollten, also ist es frustrierend", ergänzte Klopp: "Wir waren nicht auf unserem absoluten Top-Niveau, aber ich habe viele Schritte in die richtige Richtung gesehen, das war alles gut."

Allerdings schlitterten seine Reds mit dem Pokal-Aus tiefer in die Krise. In der Liga ist der Titelverteidiger nach fünf Spielen ohne Sieg auf Platz vier abgerutscht. Bei einer weiteren Niederlage im Topspiel am Donnerstag bei Tottenham Hotspur könnte Liverpool aus den Champions-League-Plätzen rutschen.

Klopp und der FA Cup - das passt ohnehin nicht gut zusammen. Der frühere Dortmunder und Mainzer Coach kam bei seiner sechsten Teilnahme am ältesten Fußball-Wettbewerb der Welt zum fünften Mal nicht über die vierte Runde hinaus.

In der vergangenen Saison war "erst" in der fünften Runde (Achtelfinale) gegen den FC Chelsea (0:2) Schluss gewesen. So früh wie diesmal Liverpool scheiterte ein englischer Meister zuletzt 2015, als Manchester City dem FC Middlesbrough (0:2) unterlag.