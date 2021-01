Wer zeigt / überträgt die Klub-WM mit dem FC Bayern in TV und Livestream? Alle Infos zum Turnier, Spielplan, Termine und Modus

Im Februar steht die FIFA Klub-WM vor der Tür und der FC Bayern ist als Champions-League-Sieger natürlich mit von der Partie. Wo Ihr die Münchner auf ihrem Weg zum möglichen sechsten Titel des Vorjahres live im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Der Traum vom sechsten Titel innerhalb eines Jahres lebt beim FC Bayern. Bislang war dies nur dem FC Barcelona 2009 gelungen, doch nun könnten die Bayern nachziehen, nachdem sie 2020 bereits die Meisterschaft, den DFB-Pokal, die Champions League sowie die Supercups der DFL und der UEFA geholt hatten. Denn technisch gesehen handelt es sich bei der anstehenden Klub-WM natürlich um jene des Jahres 2020.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde der Wettbewerb vom Dezember in den Februar verschoben, soll nun jedoch in Katar nachgeholt werden.

Klub-WM 2020: Wann und wo findet der Wettbewerb statt?

Die Klub-WM findet nun vom 4. Februar bis 11. Februar in Katar statt. Konkret werden alle Partien in Al Rayyan ausgetragen. Gespielt wird im Al Rayyan Stadium sowie im Education City Stadium, wo auch das Finale ausgetragen wird.

Das Al Rayyan Stadium fast 40.470 Zuschauer, im Education City Stadium finden 45.350 Zuschauer Platz. Trotz der Coronavirus-Pandemie plant die FIFA mit Zuschauern in den Stadien, allerdings wird die Kapazität auf jeweils 30 Prozent reduziert.

Wer zeigt / überträgt die Klub-WM mit dem FC Bayern in TV und Livestream?

Lange war offen, wer denn nun die Klub-WM in Katar in Deutschland übertragen wird. Nachdem zahlreiche andere TV-Sender bereits im Dezember aus den Verhandlungen ausgestiegen waren, sicherte sich DAZN die Rechte am Weltturnier. DAZN ist dabei Wiederholungstäter, denn bereits im Vorjahr zeigte das Streamingportal, wie sich Jürgen Klopp und sein FC Liverpool zum Klubweltmeister krönten.

DAZN wird mit den Halbfinals ins Turnier einsteigen und damit alle beiden Partien des FC Bayern live im Programm haben. Neben dem Halbfinale am 8. Februar überträgt DAZN auch das Finale sowie das Spiel um Platz 3 am 11. Februar live. Die Kommentatoren sowie Bayerns Gegner stehen noch nicht fest.

Darüber hinaus ist aber auch der frei zugängliche Service "Bild Live" bei beiden Spielern des Champions-League-Siegers live von der Partie. Durch die Übertragung führen Kommentator Marcel Reif und Bild-Sport-Chef Matthias Brügelmann.

Klub-WM mit dem FC Bayern: Teilnehmer und Spielplan

Grundsätzlich nehmen an der Klub-WM die kontinentalen Meister sowie ein Klub aus dem Gastgeberland teil. Aus Europa ist der FC Bayern als Gewinner der Champions League am Start. Für die Münchner ist es der zweite Auftritt bei der Klub-WM, die sie bereits im Jahr 2013 erstmals gewannen.

Darüber hinaus sind Tigres UANL aus Mexiko als Sieger der CONCACAF Champions League, Ulsan Hyundai (AFC Champions League) aus Südkorea, Al Ahly SC aus Agypten (CAF Champions League) sowie Al-Duhail SC als katarischer Meister qualifiziert.

Hinzu kommt noch der Sieger der südamerikanischen Copa Libertadores, der jedoch erst am 30. Januar zwischen Palmeiras und FC Santos ermittelt wird. Das Finale der Copa Libertadores seht Ihr am Samstag ab 21 Uhr live auf DAZN!

Zudem hätte noch Auckland City FC als Vertreter Ozeaniens teilnehmen sollen, zog jedoch aus Corona-Bedenken freiwillig zurück.

Klub-WM 2020: Der Spielplan

Nach dem Rückzug von Auckland City ist Al-Duhail bereits sicher in Runde 2, wodurch Runde 1 komplett ausfällt. Bayern sowie der Südamerikameister sind ohnehin in den Halbfinals gesetzt.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Paarung Übertragung 2 4. Februar 15 Uhr Tigres UANL - Ulsan Hyundai FC - 2 4. Februar 18.30 Uhr Al-Duhail SC - Al Ahly SC - Spiel um Platz 5 7. Februar 16 Uhr Verlierer der 2. Runde - Halbfinale 7. Februar 19 Uhr Palmeiras/Santos - Tigres/Ulsan DAZN Halbfinale 8. Februar 19 Uhr Al-Duhail/Al Ahly - FC Bayern DAZN/Bild Live Spiel um Platz 3 11. Februar 16 Uhr Verlierer der Halbfinals DAZN Finale 11. Februar 19 Uhr Gewinner der Halbfinals DAZN

Klub-WM: die bisherigen Gewinner

Die Klub-WM in ihrer aktuellen Form gibt es seit 2005 und löste seiner Zeit den in Deutschland als Weltpokal bekannten alljährlichen Wettkampf zwischen den kontinentalen Meistern aus Europa und Südamerika ab. Aus Deutschland gewann bislang nur der FC Bayern die Klub-WM, Rekordsieger ist Real Madrid.