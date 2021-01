David Alaba: Manchester City gibt offenbar höheres Angebot als Real Madrid ab

Dass David Alaba den FC Bayern am Saisonende verlässt, scheint beschlossene Sache. Real Madrid befindet sich weiter in der Pole Position bezüglich einer möglichen Verpflichtung, perfekt ist diese allerdings noch nicht. Mit Manchester City gibt es offenbar einen Interessenten, der bereit ist, tiefer für den Österreicher in die Taschen zu greifen.

Wie die spanische As berichtet, sollen die Citizens 14 Millionen Euro Jahresgehalt plus Boni für den 28-Jährigen bieten und somit deutlich mehr als die Königlichen. Außerdem hätten mit Paris Saint-Germain, dem FC Liverpool, dem Chelsea und Manchester United weitere Topklubs die Fühler nach Alaba ausgestreckt, der jedoch einen Wechsel in die Primera Division favorisiert.

Zwar gebe es eine grundsätzliche Einigung zwischen der Alaba-Seite um Berater Pini Zahavi und Vater George, die Gehaltsfrage sei jedoch immer noch nicht geklärt. Während Zahavi nach Informationen von SPOX und Goal mit einer Forderung von 13 Millionen Euro netto pro Jahr in die Gespräche mit den Madrilenen eingestiegen ist, sollen diese laut Marca einen Vierjahresvertrag angeboten haben, der Alaba insgesamt 44 Millionen Euro einbringen soll.

Real-Trainer Zinedine Zidane wollte zu den Spekulationen - der Marca zufolge könnte der Transfer selbst ohne Ablöse um die 80 Millionen Euro kosten - zuletzt keine Stellung nehmen: "Ich verstehe eure Fragen. Aber der Spieler ist nicht meiner. Das interessiert mich. Ich verstehe, dass ihr darüber redet, aber ich werde mich daran nicht beteiligen."

Gerüchte, wonach Alaba bereits einen Medizincheck im Beisein eines Real-Arztes absolviert habe, hatte Zahavi gegenüber SPOX und Goal dementiert: "Er machte den Medizincheck aus privaten Versicherungsgründen. Für den Fall, dass eine schwere Verletzung auftritt, bevor David seine Zukunft entschieden hat." Ein Arzt aus Madrid sei hingegen nicht anwesend gewesen, stattdessen sei im Zuge der Untersuchung auch eine private Verdienstausfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen worden.

Der FC Bayern hat sich intern mit einem Abgang Alabas abgefunden und befasst sich bereits mit der Suche nach einem Nachfolger. Während Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge das Interesse an RB-Verteidiger Dayot Upamecano bestätigte, haben sich die Münchner nach Informationen von SPOX und Goal auch mit den Beratern von Eder Militao in Verbindung gesetzt, der Real-Innenverteidiger könnte im Gegenzug für Alaba zum FCB stoßen.

FC Bayern München: Mögliche Zu- und Abgänge © getty 1/29 Die Saison ist in vollem Gange, doch die Kaderplaner des FC Bayern um Hasan Salihamidzic basteln bereits am Rekordmeister der Zukunft. Einige Spieler könnten bis zum oder im nächsten Sommer gehen, andere kommen. Ein Überblick über die aktuellen Gerüchte. © getty 2/29 MÖGLICHE ABGÄNGE - JEROME BOATENG: Der bereits Abgeschriebene hat sich mit seinen 32 Jahren unter Trainer Hansi Flick noch einmal ins Team zurückgekämpft, ist aktuell einer der formstärksten Innenverteidiger im Kader. Wie lange bleibt er noch? © getty 3/29 Der Bild zufolge soll sein zum 30. Juni 2021 auslaufender Vertrag nicht verlängert werden. Boateng weiß von nichts, verweist auf Flicks Unterstützung - sagt bei SPOX und Goal aber auch: "Trennen sich die Wege, blicke ich stolz auf die Jahre zurück." © getty 4/29 Rummenigge kündigte bereits Gespräche mit Boateng an. "Jerome spielt wieder eine gute Rolle. Real Madrid gilt als Favorit im Alaba-Poker, soll laut Marca bereits die Zusage des im kommendem Sommer ablösefreien Österreichers haben. Es riecht nach elf Jahren FCB tatsächlich stark nach Abschied. Für den Fall, dass eine schwere Verletzung auftritt, bevor David seine Zukunft entschieden hat", sagte Alaba-Berater Pini Zahavi zu SPOX und Goal. © getty 9/29 Finanziell müsste sich Real für Alabas stolze Gehaltsforderungen aber strecken. Und da kommt Sergio Ramos' auslaufender Vertrag ins Spiel: Laut Onda Cero könnte sich der Kapitän einen Wechsel nach England vorstellen. In dem Fall wäre dann Geld da. © getty 10/29 Die Konkurrenz mischt außerdem weiter mit: Berater Pini Zahavi hat PSG laut Sport Bild als Plan B im Visier, und auch Chelsea soll die Situation laut ESPN ganz genau beobachten. Dort drängt Coach Frank Lampard auf defensive Verstärkungen. © getty 11/29 JAVI MARTINEZ: Der spanische Mittelfeldmann ist weiterhin ein fester Bestandteil von Flicks Plänen. Mit seiner Routine und seiner Robustheit ist er weiterhin ein guter Ergänzungsspieler. Gleichwohl läuft auch sein Vertrag zum 30. Juni 2021 aus. © getty 12/29 Nach Informationen von SPOX und Goal ist keine Verlängerung geplant. Martinez beschäftigte sich schon zuletzt intensiv mit einem Abschied, ein Comeback bei Athleitc Bilbao scheiterte. Er kann sich ein neues Abenteuer - z.B. in der MLS - gut vorstellen. © getty 13/29 MÖGLICHE ZUGÄNGE - DAYOT UPAMECANO: Der französische Innenverteidiger wird seit Monaten mit dem FCB in Verbindung gebracht. Wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bestätigte, steht RB Leipzigs Abwehrchef tatsächlich auf dem Zettel des Triple-Siegers. © getty 14/29 "Wir werden uns natürlich damit befassen, nicht nur mit dieser Personalie, sondern grundsätzlich, auf welchen Positionen wir was machen wollen und machen müssen", erklärte Rummenigge der Bild. Die Ausstiegsklausel von "Upa" sei ihm zudem bekannt. © getty 15/29 Diese beläuft sich wohl auf 45 Millionen Euro. Der Franzose, der aucvon Chelsea und den beiden Manchester-Klubs umgarnt wird, besitzt noch einen Vertrag bis 2023. Deshalb wäre es "ein bisschen zu früh", schon auf einen Wechsel zum FCB zu setzen, so KHR. © getty 16/29 Nach Informationen von SPOX und Goal gibt es bislang allerdings noch keinen Verein, der sich im Werben um "Upa" in der Pole Position befindet. Daran wird sich auch zeitnah nichts ändern, mit einer Entscheidung ist erst zum Saisonende hin zu rechnen. © getty 17/29 FRENKIE DE JONG: Der Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo, wonach sich der FCB einmal mehr mit de Jong beschäftige, deckt sich mit Informationen von SPOX und Goal. Bisher handelt es sich aber nur um Gedankenspiele. © getty 18/29 De Jong verlängerte kürzlich zwar erst bis 2026 bei Barca, der Klub hat aber große finanzielle Nöte und könnte im Sommer zu Verkäufen wichtiger Leistungsträger gezwungen sein. Falls de Jong auf den Markt käme, wäre er für den FC Bayern interessant. © getty 19/29 BOUBACAR KAMARA: Laut L'Equipe beobachten die Bayern den 21 Jahre Mittelfeldspieler von Olympique Marseille schon seit drei Jahren. Allerdings sollen auch Barca, Chelsea und Arsenal an ihm dran sein. Unter 50 Millionen Euro wäre er wohl nicht zu haben. © getty 20/29 FLORIAN NEUHAUS: Die womöglich etwas günstigere Alternative zu de Jong. Klar ist: Die Bayern wollen ihr Mittelfeld verstärken. Klar ist auch: Neuhaus weiß derzeit sowohl in Mönchengladbach als auch im DFB-Dress zu überzeugen. © getty 21/29 "Der FC Bayern ist ein großer Verein. Außerdem ist mein Papa ein riesiger Bayern-Fan", sagte Neuhaus erst im November im Interview mit SPOX und Goal. Sein Vertrag bei Gladbach läuft noch bis 2024. © getty 22/29 DENIS ZAKARIA: Auch Neuhaus' Mittelfeldpartner wird immer wieder als möglicher Bayern-Kandidat gehandelt. Die Münchner Kaderplaner sollen sowohl von seiner körperlichen Robustheit als auch seinem taktischen Verständnis überzeugt sein. © getty 23/29 Zakaria ist vertraglich nur noch bis 2022 an die Fohlen gebunden. Bereits unter Niko Kovac sollen die Bayern bei Gladbach-Manager Max Eberl ihr Interesse an dem 24-Jährigen hinterlegt haben. Kandidat Nummer eins scheint er jedoch nicht zu sein. © getty 24/29 EDUARDO CAMAVINGA: Wie die französischen Zeitungen France Football und L'Equipe vermelden, ist auch der FCB hinter dem europaweit begehrten Mittelfeldjuwel von Stade Rennes her. Camavinga ist erst 18 - soll aber schon um die 60 Millionen Euro kosten. © getty 25/29 Ob "Brazzo" und Co. eine derartige Summe in Zeiten von Corona zu stemmen bereit sind, ist mehr als fraglich. Sicher ist, dass Camavinga (Vertrag bis 2022) für Rennes nicht zu halten sein wird. Real Madrid gilt ebenfalls als stark interessiert. © getty 26/29 CHRISTIAN ERIKSEN: Um den bei Inter in ein Formtief geratenen Dänen gab es zuletzt Gerüchte, er könnte im Tausch mit Corentin Tolisso zu den Bayern wechseln. Mit seiner Erfahrung und seiner Qualität könnte er dem FCB sofort weiterhelfen. © getty 27/29 Dass der Champions-League-Sieger einen 28-Jährigen verpflichtet, der zurzeit alles andere als in Form ist, darf man aktuell aber als unwahrscheinlich einstufen. Zumal Thomas Müller im offensiven Mittelfeld auch nicht allzu schlecht spielt. © getty 28/29 CALLUM HUDSON-ODOI: Ja, der schon wieder. Schließlich ist Salihamidzic "ein bisschen verliebt" in den Flügelspieler des FC Chelsea, wie Karl-Heinz Rummenigge mal sagte. SPOX und Goal wissen: "CHO" ist weiterhin ein Thema beim FCB. © getty 29/29 Der 20-Jährige könnte nächsten Sommer kommen, sollten die Münchner den derzeit noch geliehenen Douglas Costa nicht fest verpflichten. Zuletzt hatte "Brazzo" im Oktober mit dem FC Chelsea wegen Hudson-Odoi verhandelt - ohne Erfolg.

