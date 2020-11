Zlatan Ibrahimovic klärt über kryptischen Schweden-Post auf

Zlatan Ibrahimovic hat mit einem Instagram-Post die Spekulationen über eine mögliche Rückkehr in die schwedische Nationalmannschaft angeheizt. Der 39-Jährige klärte nun aber auf, dass daran nichts dran sei.

"Ich wollte nur einige Leute in Schweden reizen", sagte Ibrahimovic nach dem 2:2-Unentschieden gegen Hellas Verona (die Highlights im Video). Der Milan-Stürmer hatte in der vergangenen Woche ein Foto von sich in einem Trikot der Tre Kronor gepostet. Darunter schrieb er: "Long time no see."

Daraufhin wurde in Schweden über ein mögliches Comeback in der Nationalmannschaft spekuliert. Nationaltrainer Janne Anderson wollte sich angesprochen vom Aftonbladet daran nicht beteiligen.

Ibrahimovic trat 2016 aus der Nationalmannschaft zurück und kokettierte vor der WM 2018 in Russland mit einem Comeback. Daraus wurde jedoch nichts. Insgesamt steht er bei 116 Länderspielen, in denen er 62 Tore erzielte. Damit ist der Rekordtorschütze der Skandinavier.