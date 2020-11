Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Ukraine in der Nations League heute live im TV und Livestream?

Heute empfängt das DFB-Team die Ukraine zum wichtigen fünften Gruppenspiel der Nations League. Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Deutschland und die Ukraine spielen heute darum, die Chance aufrecht zu erhalten, die Nations-League-Gruppe 4 als Gruppenerster abzuschließen. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anpfiff in der Red Bull Arena zu Leipzig.

Für die Übertragung der Partie ist ZDF zuständig. Die beiden Öffentlich-Rechtlichen (ARD & ZDF) teilen sich in diesem Jahr die Übertragung der Nations-League-Spiele.

Ab 20.15 Uhr startet das Zweite seine Vorberichterstattung live aus Leipzig. Folgendes Personal kümmert sich um die Partie:

Reporter: Bala Réthy

Bala Réthy Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Experte: Per Mertesacker

Neben der Übertragung im TV bietet das ZDF auch einen Livestream an, dieser ist ebenfalls kostenlos abrufbar.

DFB-Team: Als Deutschland 2001 in den Playoffs gegen die Ukraine um das WM-Ticket spielte © imago images / Uwe Kraft 1/22 In der Nations League trifft Deutschland am Samstag auf die Ukraine. Vor rund 19 Jahren ging es zwischen den Teams um weit aus mehr als den Verbleib in Liga A. SPOX zeigt die Aufstellungen des DFB-Teams von 2001 im WM-Playoff-Spiel. © imago images / Baumann 2/22 In einer Gruppe mit England, Finnland, Griechenland und Albanien startete Deutschland vielversprechend mit vier Siegen in die Qualifikation für das Turnier in Japan und Südkorea. Nach einem 2:2 gegen Finnland wackelte die Teilnahme aber … © imago images / Mary Evans 3/22 ... und nach einem Sieg gegen Albanien kam es zum entscheidenden Spiel in München gegen England - ein Punkt hätte gereicht. Doch die Three Lions überrollten das DFB-Team mit 5:1. Der direkte Weg zur WM war Geschichte! © imago images / Mary Evans 4/22 Es folgten die zwei Entscheidungsspiele gegen die Ukraine. In Kiew reichte es zwar nur für ein 1:1, doch in Dortmund behielt Deutschland die Nerven und ging bereits nach 15 Minuten mit 3:0 in Führung. Die Partie endete 4:1. © imago images / Sven Simon 5/22 Die deutsche Mannschaft wurde nach der verpassten Qualifikation auf direktem Wege als nicht konkurrenzfähig angesehen. Der Auftritt gegen die Ukraine beruhigte aber die Gemüter. Die Wiedergeburt des deutschen Fußballs wurde gefeiert! © imago images / Mary Evans 6/22 TOR - OLIVER KAHN © imago images / Mary Evans 7/22 ABWEHR - MARKO REHMER (Torschütze zum 3:0) © imago images / Mary Evans 8/22 JENS NOWOTNY © imago images / Mary Evans 9/22 THOMAS LINKE © imago images / Mary Evans 10/22 MITTELFELD - CARSTEN RAMELOW © imago images / Mary Evans 11/22 DIETMAR HAMANN © imago images / Mary Evans 12/22 CHRISTIAN ZIEGE © imago images / Mary Evans 13/22 BERND SCHNEIDER © imago images / Horstmüller 14/22 MICHAEL BALLACK (Torschütze zum 1:0 und 4:0) © imago images / Mary Evans 15/22 STURM - CARSTEN JANCKER © imago images / Mary Evans 16/22 OLIVER NEUVILLE (Torschütze zum 2:0) © imago images / Horstmüller 17/22 EINWECHSELSPIELER - OLIVER BIERHOFF (58. Minute für Jancker) © imago images / 18/22 LARS RICKEN (70. Minute für Neuville) © imago images / Baumann 19/22 FRANK BAUMANN (87. Minute für Rehmer) © imago images / Baumann 20/22 TRAINER - RUDI VÖLLER © imago images / Laci Perenyi 21/22 Es folgte die Reise nach Asien zur WM und es kam zu einer der größten Überraschungen der Turniergeschichte. Die "Underdogs" aus Deutschland erreichten das Finale - auch dank eines überragenden Oliver Kahn. © imago images / MIS 22/22 Im Endspiel war die Aufgabe Brasilien aber eine Nummer zu groß. Kahn (Spieler des Turniers) patzte und Deutschland verlor mit 0:2. Superstar Ronaldo erzielte einen Doppelpack. Trotzdem: Mit Platz zwei hätte vorher keiner gerechnet!

DFB-Team: Die Begegnungen in der Länderspielpause

Das DFB-Team hat in der Länderspielpause ingesamt drei Partien vor der Brust. Am vergangenen Mittwoch startet die Nationalmannschaft mit einem müden 1:0 im Testspiel gegen Tschechien, den Abschluss macht das Prestige-Duell gegen die Spanier am kommenden Dienstag.

Datum Anpfiff Begegnung Ort Ergebnis 11. November 20.45 Uhr Deutschland - Tschechien Leipzig 1:0 14. November 20.45 Uhr Deutschland - Ukraine Leipzig -:- 17. November 20.45 Uhr Spanien - Deutschland Sevilla -:-

Deutschland - Ukraine: Die Tabelle der Gruppe 4

Derzeit führt Spanien die Gruppe 4 an und hat damit beste Chancen auf die Teilnahme am Playoff-Turnier im kommenden Jahr. Die Schweiz droht derweil, in Liga B abzusteigen.

Platz Team Spiele Tore Diff. Punkte 1 Spanien 4 6:2 +4 7 2 Deutschland 4 7:6 1 6 3 Ukraine 4 4:7 -3 6 4 Schweiz 4 5:7 -2 2

Deutschland: Der DFB-Kader im Überblick

Nachdem im Testspiel gegen Tschechien noch viele Spieler aus der zweiten Reihe ihre Chance bekamen, kündigte Jogi Löw im Vorfeld der Ukraine-Partie an, dass die Zeit der Freundschaftsspiele vorbei sei.

"Es geht jetzt um Kaderplätze! Wir schauen genau hin", wird der Bundestrainer von der Bild zitiert. "Wir haben noch ein paar Spiele zum Testen. Das sind keine Freundschaftsspiele, das sind Vorbereitungsspiele zur EM."