Russland wirft Artem Dzyuba nach Masturbations-Video aus Kader

Russland hat Zenit St. Petersburgs Stürmer Artem Dzyuba aus dem Kader geworfen. Grund dafür ist allem Anschein nach ein im Internet kursierendes Video, das Dzyuba beim Masturbieren zeigt.

"Wir haben uns entschieden, Artem Dzyuba nicht zum Trainingslager zu berufen, um sowohl das Team, als auch ihn vor exzessiver Negativität und Stress zu bewahren", sagte Trainer Stanislav Cherchesov. Das Video wollte er weder bestätigen noch kommentieren.

Der russische Nationalcoach fügte lediglich an, dass Dzyubas Situation mit der Sbornaja nichts zu tun habe. "Dzyuba wird Zeit haben, die Situation zu normalisieren. Ich hoffe, das wird während des Trainingslagers der Nationalmannschaft kein Thema mehr sein", wird der 57-Jährige zitiert.

Der 32-jährige Stürmer fehlt den Russen damit in der anstehenden Länderspielpause. Dabei trifft Russland zunächst in einem Freundschaftsspiel auf Moldawien (12. November), ehe die Nations-League-Begegnungen gegen die Türkei (15. November) und gegen Serbien (18. November) auf dem Programm stehen.

Für Cherchesov bedeutet das Fehlen einen herben sportlichen Verlust. Dzyuba ist in guter Form und hat bislang in der russischen Premier Liga für Zenit St. Petersburg in zwölf Spielen sieben Tore erzielt. Für die Sbornaja kommt er in 47 Einsätze auf 26 Treffer. Besonders in Erinnerung geblieben sind dabei vor allem seine drei Tore bei der Heim-WM 2018, als Russland bis ins Viertelfinale marschierte.