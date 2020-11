Nations League: Türkei gegen Russland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die türkische Nationalmannschaft trifft am heutigen Sonntag in der Nations League auf Russland. Wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Du willst das Spiel der Türkei gegen Russland live in voller Länge sehen? Dann hole Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Türkei vs. Russland heute live: Ort, Zuschauer, Anpfiff

Die Begegnung am 5. Spieltag der Nations League zwischen der Türkei und Russland steigt am heutigen Sonntag (15. November) um 18 Uhr. Ausgetragen wird die Partie im Ülker-Stadion, der Heimspielstätte von Fenerbahce, in Istanbul.

Bereits unter der Woche beim 3:3 gegen Kroatien im Testspiel waren Zuschauer in der türkischen Metropole zugelassen. Auch gegen die russische Auswahl soll ein Teil der Stadionkapazität ausgefüllt werden.

© imago images / Russian Look

Türkei - Russland heute live im TV und Livestream

Wer auf eine frei empfangbare Übertragung im Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. In Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt lediglich DAZN Türkei gegen Russland live in voller Länge. Auch die restlichen Spiele der Nations League, abgesehen der Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft, könnt Ihr beim Streamingdienst sehen. Gleiches gilt für die Testspiele.

Neben Länderspielen hat DAZN auch die Bundesliga, Champions League, Ligue 1, Europa League, Serie A und LaLiga im Programm. Außerdem überträgt der Streaminganbieter jede Menge US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Kampfsport (WWE, UFC, Boxen) und Motorsport.

Das DAZN-Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich. Vorher könnt Ihr das Angebot mit dem kostenlosen Probemonat testen.

Nations League: Türkei gegen Russland heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel der türkischen Nationalmannschaft gegen Russland live zu sehen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem neuesten Stand. Hier geht's zum Liveticker.

Türkei gegen Russland: Partie stand auf der Kippe

Für kurze Zeit stand ein dickes Fragezeichen hinter der heutigen Partie. Denn beim 3:3 der Türkei gegen Kroatien stand mit Domagoj Vida ein auf Corona positiv getesteter Spieler auf dem Platz. Erst zur Halbzeit wurde er ausgewechselt.

Allerdings haben sich die schlimmsten Befürchtungen im türkischen Lager nicht bewahrheitet. Wie der türkische Fußballverband bestätigte, wurden die Mannschaft und auch der Trainerstab negativ auf COVID-19 getestet. Trotzdem bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in den nächsten 14 Tage entwickelt. Das Spiel gegen die Russen kann aber ohne größere Corona-Sorgen stattfinden.

Nations League: Tabellensituation von Türkei und Russland

Die türkische Nationalmannschaft steht heute mächtig unter Druck. Bereits fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den russischen Spitzenreiter. Um den drohenden Abstieg zu vermeiden, braucht das Team von Trainer Senol Günes zwingend den ersten Sieg im Jahr 2020.

Türkei und Russland in Liga B, Gruppe 3: