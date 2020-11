Nations League: Portugal - Frankreich heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Nations League treffen heute Abend Portugal und Frankreich aufeinander. Wo Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

Nations League - Portugal gegen Frankreich: Zeit, Datum, Austragungsort

Portugal empfängt die französische Nationalmannschaft am Abend des heutigen Samstags, dem 14.11.2020. Ab 20.45 Uhr soll der Ball auf der iberischen Halbinsel rollen.

Austragungsort der Begegnung ist dann das Estadio da Luz in Lissabon. Im Vereinsbetrieb trägt Benfica Lissabon hier seine Heimspiele aus.

Nations League: Portugal vs. Frankreich heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Portugal und Frankreich wird live und in voller Länge auf DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst überträgt alle Spiele der Nations League - Spiele mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft als einzige Ausnahme - live.

Bei der Partie zwischen der portugiesischen und der französischen Nationalmannschaft wird folgendes Kommentatoren-Duo im Einsatz sein:

Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Alexis Menuge

Nations League: Portugal vs. Frankreich heute im Liveticker

Falls ihr das Aufeinandertreffen zwischen den Portugiesen und Franzosen nicht live verfolgen vor Euren Bildschirmen könnt oder verfolgen wollt, bietet unser Liveticker Euch eine Alternative.

Den Liveticker der Begegnung Portugal gegen Frankreich findet Ihr hier.

Nations League: Diese Spiele finden heute statt

Das Spiel zwischen Portugal und Frankreich ist eines von vier stark besetzten Spielen in der Liga A, auch die Spiele Deutschland gegen die Ukraine, Schweden gegen Kroatien und die Schweiz gegen Spanien finden statt. Zuvor steigen zudem drei Spiele in der Liga D und zwei Spiele in der Liga C.

Datum Uhrzeit Heim Gast Liga 14.11.2020 15.00 Uhr Malta Andorra Liga D 14.11.2020 15.00 Uhr San Marino Gibraltar Liga D 14.11.2020 18.00 Uhr Aserbaidschan Montenegro Liga C 14.11.2020 18.00 Uhr Lettland Färöer Liga D 14.11.2020 18.00 Uhr Zypern Luxemburg Liga C 14.11.2020 20.45 Uhr Deutschland Ukraine Liga A 14.11.2020 20.45 Uhr Portugal Frankreich Liga A 14.11.2020 20.45 Uhr Schweden Kroatien Liga A 14.11.2020 20.45 Uhr Schweiz Spanien Liga A

Nations League: Die Tabelle in der Gruppe 3 der Liga A

Nach vier von sechs Spielen thronen Frankreich und Portugal mit klarem Vorsprung auf den Plätzen eins und zwei. Das Spiel am heutigen Abend dürfte also über den Sieger in der Liga mitentscheiden. Mit einem Sieg würde Portugal an Frankreich vorbeiziehen.