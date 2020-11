Nations League heute live: Albanien gegen Kasachstan im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag der Nations League trifft Albanien am heutigen Sonntag auf Kasachstan. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Albanien vs. Kasachstan heute live: Anstoß, Datum, Ort

Die Begegnung zwischen Albanien und Kasachstan findet am heutigen Sonntag (15. November) um 18 Uhr statt. Die Partie am 5. Spieltag der Nations League wird im Air Albania Stadium, der größten Fußballarena des Landes, in Tirana ausgetragen. Zuschauer sind angesichts der Corona-Pandemie auch hier nicht erlaubt.

Albanien gewann unter der Woche im Rahmen eines Freundschaftsspiels mit 2:1 gegen Kosovo, Kasachstan kam hingegen nicht über ein torloses Remis in Montenegro hinaus.

Albanien - Kasachstan heute live im TV und Livestream

In Deutschland, Österreich und der Schweiz könnt Ihr die Begegnung zwischen Albanien und Kasachstan ausschließlich bei Streaminganbieter DAZN sehen.

Der Streamingdienst hat alle Spiele der Nations League, mit Ausnahme der Partien mit deutscher Beteiligung, live im Programm. Zudem bietet DAZN jede Menge Live-Freundschaftsspiele an. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen für diese Partie gibt es somit nicht.

Nations League: Albanien gegen Kasachstan heute im Liveticker

Wer unterwegs sein sollte, aber immer auf dem neuesten Stand bleiben möchte, kann auf die ausführliche Berichterstattung von SPOX in Textform zurückgreifen. Bei uns verpasst Ihr keine wichtigen Szenen. Hier geht's zum Liveticker.

© imago images / Xinhua

Albanien und Kosovo in der Nations League: Tabelle

Der Gewinner der Partie kann sich noch Hoffnungen auf den Gruppensieg machen. Der Verlierer müsste sich hingegen mit dem Abstieg beschäftigen.

Albanien und Kasachstan in Liga C, Gruppe 4:

Platz Nation Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte 1 Weißrussland 4 2 1 1 1 7 2 Litauen 4 1 2 1 -1 5 3 Albanien 4 1 2 1 1 5 4 Kasachstan 4 0 1 3 -1 4

