Auf der ganzen Welt stehen heute Länderspiele im Fußball an. Wir zeigen Euch, welche Spiele/Paarungen das sind und wo Ihr diese Teams live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Fußball-Länderspiele heute live: Spiele, Paarungen, Teams

In der Welt des Fußballs stehen heute einige Länderspiele aus verschiedenen Wettbewerben an. Los geht es um 12 Uhr mit dem ersten der drei Testspiele des Tages zwischen Bangladesch und Nepal, ehe um 17 Uhr die ersten Partien der Afrika-Cup-Qualifikation folgen. Um 21.30 Uhr beschließen Kolumbien und Uruguay den Tag mit dem direkten Duell in der Qualifikation für die WM 2022.

Datum Uhrzeit Wettbewerb Heim Gast Übertragung 13.11.2020 12 Uhr Testspiel Bangladesch Nepal DAZN 13.11.2020 15.15 Uhr Testspiel Japan Panama DAZN 13.11.2020 17 Uhr Afrika-Cup-Quali Niger Äthiopien - 13.11.2020 17 Uhr Afrika-Cup-Quali Nigeria Sierra Leone - 13.11.2020 18 Uhr Testspiel Costa Rica Katar DAZN 13.11.2020 20 Uhr Afrika-Cup-Quali Mail Namibia - 13.11.2020 20 Uhr Afrika-Cup-Quali Marokko Zentralafrikanische Republik - 13.11.2020 20 Uhr Afrika-Cup-Quali Südafrika Sao Tome and Principe - 13.11.2020 20 Uhr Afrika-Cup-Quali Tunesien Tansania - 13.11.2020 21.30 Uhr WM-Quali Kolumbien Uruguay -

Fußball-Länderspiele heute live im TV und Livestream

Von den insgesamt zehn Länderspielen am heutigen Freitag könnt Ihr drei Stück live und in voller Länge verfolgen, die restlichen Partien werden leider nicht übertragen.

Dabei handelt es sich um die drei Freundschaftsspiele Bangladesch - Nepal (12 Uhr), Japan - Panama (15.15 Uhr) und Costa Roca - Katar (18 Uhr). Bei allen drei Spielen liegen die Übertragungsrechte bei DAZN.

Der Streaming-Dienst ist bei allen Spielen kurz vor Anpfiff live auf Sendung.

Fußball heute live auf DAZN

