Fußball-Länderspiele heute live im TV und Livestream: Spiele, Paarungen, Teams

Heute stehen einige Länderspiele bevor, denn die Nations-League-Gruppenphase geht zu Ende. Zwei Nationen können noch ein Ticket für das Final Four einlösen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Länderspiele live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Fußball-Länderspiele: Spiele, Paarungen, Teams

Am heutigen Mittwoch (18. November) finden die noch übrig gebliebenen Nations-League-Gruppenspiele statt. Die Partien des 6. Spieltags starten ab 16 Uhr. Der Großteil der Begegnungen geht dann um 20.45 Uhr über die Bühne.

Von den heute spielenden Nationen haben fünf noch die Chance auf die verbliebenen zwei Final-Four-Plätze. In Gruppe 1 der Liga A können Italien, Polen und die Niederlande in das Halbfinale einziehen. Das Spiel zwischen Belgien und Dänemark entscheidet über das Weiterkommen in der Gruppe 2. Aktuell sind die Belgier mit zwei Punkten vor Dänemark, die einen Sieg brauchen.

Der Weltmeister von 2018 Frankreich und die Spanier sind die ersten beiden Halbfinalisten. Spanien deklassierte gestern im Spitzenspiel die deutsche Nationalmannschaft mit 6:0 (VIDEO: Die Highlights vom 6:0 gegen die DFB-Elf).

Anpfiff Liga Gruppe Heim Auswärts Übertragung 16 Uhr C 4 Albanien Weißrussland DAZN 16 Uhr C 4 Kasachstan Litauen DAZN 18 Uhr C 2 Armenien Nordmazedonien DAZN 18 Uhr C 2 Georgien Estland DAZN 20.45 Uhr C 3 Griechenland Slowenien DAZN 20.45 Uhr C 3 Kosovo Republik Moldau DAZN 20.45 Uhr A 2 Belgien Dänemark DAZN 20.45 Uhr A 1 Bosnien & Herzegowina Italien DAZN 20.45 Uhr A 2 England Island DAZN 20.45 Uhr A 1 Polen Niederlande DAZN 20.45 Uhr B 1 Österreich Norwegen DAZN 20.45 Uhr B 2 Tschechien Slowakei DAZN 20.45 Uhr B 3 Ungarn Türkei DAZN 20.45 Uhr B 4 Irland Bulgarien DAZN 20.45 Uhr B 2 Israel Schottland DAZN 20.45 Uhr B 1 Nordirland Rumänien DAZN 20.45 Uhr B 3 Serbien Russland DAZN 20.45 Uhr B 4 Wales Finnland DAZN

Fußball-Länderspiele heute live im TV und Livestream

In Deutschland ist der Streamingdienst DAZN für die Übertragung der Nations League verantwortlich. Bis auf die Partien der deutschen Nationalmannschaft wird der komplette Wettbewerb live und in voller Länge gezeigt. Deshalb übernimmt "das Netflix des Sports" heute jede einzelne Partie.

Wer jedoch mehrere Spiele im Auge behalten möchte, kann dies mit der GoalZone-Konferenz ab 20.45 Uhr machen. Wenn es um Länderspiele geht, hat DAZN neben der Nations League auch mehrere Freundschaftsspiele im Angebot.

Ebenso sind die stärksten nationalen Ligen (Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division) und europäischen Wettbewerbe (Champions League und Europa League) auf der Plattform abrufbar. Weitere Sportarten, die von DAZN live übertragen werden, sind unter anderem Darts, Handball, Tennis, Rugby, American Football, Basketball, Eishockey, Baseball, Kampfsport und Wintersport.

Für einen Abo-Preis in Höhe von 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr könnt Ihr all diese Sportarten schauen. Davor wird dem Kunden noch ein kostenloser Probemonat angeboten.

Deutschland unterliegt Spanien mit 0:6: Das DFB-Team in der Einzelkritik © getty 1/16 Die deutsche Nationalmannschaft verliert 0:6 gegen Spanien - eine historische Klatsche. Abwehr, Mittelfeld, Sturm - durchweg katastrophal. SPOX hat die Noten. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Sein Rekord-Länderspiel wird er so schnell nicht vergessen. Bei allen Gegentoren schuldlos, teilweise sträflich allein gelassen. Zeigte immerhin ein paar gute Paraden, etwa gegen Ramos oder Torres. Note: 4,5. © getty 3/16 MATTHIAS GINTER: Offensiv setzt er als Außenverteidiger keine Akzente, das war auch diesmal wieder so. Defensiv stabiler als Max auf der anderen Seite, wirklich Positives lässt sich aber auch bei ihm nicht berichten. Note: 5. © getty 4/16 NIKLAS SÜLE: In der Anfangsphase ein paar gute lange Bälle – mehr Positives gibt es nicht zu berichten. Beim 0:2 schaute er nur zu, wurde danach immer wilder, hatte Probleme in den Laufduellen. Blieb zur Pause angeschlagen in der Kabine. Note: 5,5. © getty 5/16 ROBIN KOCH: Diesmal in der Innenverteidigung aufgeboten, hatte zu Beginn ein paar gute Aktionen. Aber danach war er hilflos: Verlor das Kopfballduell vor dem 0:2, ein schlimmer Ballverlust direkt nach der Pause. Hob beim 0:6 das Abseits auf. Note: 5,5. © getty 6/16 PHILIPP MAX: Gegen Ferran Torres wie das Kaninchen vor der Schlange, defensiv geradezu paralysiert. Immer wieder griffen die Spanier über seine Seite an und liefen in die Räume in seinem Rücken. Beim 0:4 allein gegen drei! Note: 6. © getty 7/16 ILKAY GÜNDOGAN: Hatte nach wenigen Minuten eigentlich schon einen Elfer verschuldet. Im Spielaufbau wirkungslos, defensiv katastrophal: Ließ die Spanier beim 0:2 laufen, verweigerte beim 0:3 praktisch den Zweikampf. Sah auch danach schlecht aus. Note: 6. © getty 8/16 TONI KROOS: Im Spielaufbau stellten ihn die Spanier konsequent zu, er konnte dem deutschen Spiel keine Struktur geben (zur Pause nur 31 Ballaktionen). Defensiv machte sich seine fehlende Schnelligkeit bemerkbar, kam nicht in die Zweikämpfe. Note: 6. © getty 9/16 LEON GORETZKA: Seine Körperlichkeit hätte vor der Abwehr gutgetan, stattdessen spielte er weiter vorn und presste vergeblich im Nirgendwo. Wirkte diesmal wie ein Fremdkörper im Team, als Antreiber wirkungslos und konnte die Löcher nicht stopfen. Note: 6. © getty 10/16 LEROY SANE: Ins Konterspiel kam er nicht, bei Ballbesitz wirkungslos, verlor seine Zweikämpfe und in Halbzeit eins so oft den Ball wie sonst keiner. Sein Spiel mit Ball wirkte zögerlich und gehemmt. Kein Torschuss. Note: 5,5. © getty 11/16 TIMO WERNER: Hätte Sane zu Beginn fast die Führung aufgelegt (8.), das war es dann auch mit Offensivaktionen. Verteidigte zum Ende der ersten Hälfte am eigenen Strafraum. Blieb ohne Torschuss und Torschussvorlage. Note: 5,5. © getty 12/16 SERGE GNABRY: In der Anfangsphase aktiver als noch gegen die Ukraine, als er dann beim 0:1 gegen Morata stand – und das schlecht -, war die Luft bis zur Pause raus. Danach mit ein bisschen mehr Mumm, drosch den Ball immerhin ans Lattenkreuz. Note: 5. © getty 13/16 JONATHAN TAH (ab 46.): Kam zur Pause für Süle, verlor den Ball wenig später und verschuldete einen hochkarätigen Zweikampf. Kam vor dem 0:4 nicht in den Zweikampf. Reihte sich nahtlos in die schwache Defensive ein. Note: 5,5. © getty 14/16 LUCA WALDSCHMIDT (ab 61.): Kam nach einer Stunde für Sane ins Spiel, wirklich im Spiel war er aber nie. Praktisch ohne Aktionen nach vorn. Note: 4,5. © getty 15/16 FLORIAN NEUHAUS (ab 61.): Ersetzte Goretzka, zumindest der Einsatz stimmte. Wirklich bewegen konnte auch er nichts mehr. Note: 4. © getty 16/16 BENJAMIN HENRICHS (ab 77.): Sollte den Schaden in der Schlussviertelstunde begrenzen. Das klappte nicht. Keine Bewertung.

Fußball-Länderspiele heute im Liveticker

Alle Spiele könnt Ihr heute auch im Liveticker verfolgen. Auf SPOX bekommt Ihr die Einzelspiele und die Konferenz live getickert.

Hier geht's zu den Nations-League-Livetickern.

Hier geht's zur Nations-League-Konferenz

Nations League: Wann findet das Final Four statt?