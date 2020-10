Schottland - Israel: Playoffs zur EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Vier Teilnehmer für die EM 2021 werden noch gesucht. Dabei treffen Schottland und Israel in den Playoff-Halbfinalspielen aufeinander. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Schottland vs. Israel: Wann und wo wird das EM-Quali-Playoff-Spiel ausgestragen?

Alle acht Halbfinalpartien in den Playoffs zur EM 2021 werden am 8. Oktober ausgetragen. Zunächst waren die Spiele für Ende März angesetzt gewesen, infolge der Corona-Pandemie aber verschoben worden.

Die Playoffs werden im K.o.-Modus mit nur einer Begegnung ausgetragen. Schottland hat dabei im Duell gegen Israel den Heimvorteil. Gespielt wird im Hampden Park zu Glasgow. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

EM-Qualifikation: Playoff-Halbfinalspiele in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Weg 08.10.2020 20.45 Uhr Island Rumänien A 08.10.2020 20.45 Uhr Bulgarien Ungarn A 08.10.2020 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Nordirland B 08.10.2020 20.45 Uhr Slowakei Irland B 08.10.2020 20.45 Uhr Schottland Israel C 08.10.2020 20.45 Uhr Norwegen Serbien C 08.10.2020 18 Uhr Georgien Belarus D 08.10.2020 20.45 Uhr Nordmazedonien Kosovo D

Schottland vs. Israel: Ort, Datum, Anpfiff

Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Datum: 8. Oktober 2020

8. Oktober 2020 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Hampden Park (Glasgow)

Hampden Park (Glasgow) Übertragung: DAZN

Schottland vs. Israel heute live im TV und Livestream

Die Übertragung an den Playoff-Spielen hat sich DAZN gesichert. Der Streaming-Dienst zeigt alle Begegnung live und in voller Länge. Der Livestream zu Schottland gegen Israel steht kurz vor dem Anpfiff auf der Plattform zum Abruf bereit.

Zudem hat DAZN weiter Länderspiele im Programm. So werden dort auch die Spiele der Nations League (Spieler mit DFB-Beteiligung werden zeitversetzt gezeigt) ausgestrahlt.

Aber auch auf Klubebene ist DAZN zuhause. Alle Partien der Ligue 1, Serie A, Primera Division und die Europa League werden gezeigt, außerdem hat DAZN ausgewählte Begegnungen der Bundesliga und Champions League im Programm.

Den Dienst könnt Ihr die ersten 30 Tage lang kostenlos testen. Im Anschluss könnt Ihr Euch für ein Jahres-Abo (119,99 Euro) oder für ein Monats-Abo (11,99 Euro) entscheiden. Sollte Euch das Angebot nicht zusagen, könnt Ihr dieses natürlich kostenfrei wieder stornieren.

EM-Qualifikation im Liveticker

Bei SPOX verpasst Ihr ebenfalls nichts. Wir haben zu allen Spielen einen Liveticker im Programm. Außerdem bieten wir einen Konferenz-Ticker mit allen Partien an.

Hier geht es zu Schottland gegen Israel.

Hier geht es zur Konferenz.

EM-Qualifikations-Playoffs: Modus

Insgesamt nehmen an den Playoffs für die EM 2021 16 Nationalmannschaften (Drittplatzierte aus den EM-Quali-Gruppen plus beste Gruppenvierte) teil. Diese wurden in jeweils vier Gruppen unterteilt.

Die einzelnen Gruppen stellen nach den Playoffs jeweils einen Teilnehmer für die Europameisterschaft. Gespielt wird im K.o.-Modus. Nach einem komplizierten Setz-System pro Gruppe trifft der Erste auf den Viertplatzierten sowie Zweite auf den Dritten. Die Sieger der Halbfinalpartien treffen dann in Finalspielen aufeinander.

EM-Qualifikation: Die Finalspiele der Playoffs

Die Finalspiele der Playoffs sind für den 12. November terminiert.