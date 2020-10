Nations League: Island gegen Belgien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Belgien hat das Hammerduell gegen England in Gruppe A2 der Nations League verloren und darf gegen die stets für eine Überraschung gefährlichen Isländer nicht stolpern. Hier könnt Ihr erfahren, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Island gegen Belgien: Termin, Anpfiff und Spielort

Island trifft heute Abend (14. Oktober) um 20.45 Uhr auf Belgien in der Nations League. Das Spiel findet im isländischen Nationalstadion Laugardalsvöllur in Reykjavik statt.

Nations League: Island gegen Belgien heute live im TV und Livestream sehen

Alle Spiele der Nations League sind in voller Länge auf DAZN zu sehen, und fast alle laufen dort auch live. Nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind in Deutschland jeweils ab 0 Uhr in der Nacht des Spiels als vollständiger Re-Live abrufbar. Gleiches gilt für die Spiele der Nationalmannschaften von Österreich und der Schweiz in den beiden Ländern.

Kommentator Oliver Forster erwartet euch pünktlich um 20.45 Uhr zu Island-Belgien.

Nations League: Island gegen Belgien heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das heutige Spiel zwischen Island und Belgien auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Hier entlang zum Ticker zu Island vs. Belgien.

Nations League: Alle heutigen Spiele im Überblick

In den Ligen A, B, und C stehen heute insgesamt 20 Nations-League-Spiele an.

Liga A

Gruppe Uhrzeit Heim Gast Gruppe 1 20.45 Uhr Polen Bosnien und Herzegowina Gruppe 1 20.45 Uhr Italien Niederlande Gruppe 2 20.45 Uhr England Dänemark Gruppe 2 20.45 Uhr Island Belgien Gruppe 3 20.45 Uhr Kroatien Frankreich Gruppe 3 20.45 Uhr Portugal Schweden

Liga B

Gruppe Uhrzeit Heim Gast Gruppe 1 20.45 Uhr Norwegen Nordirland Gruppe 1 20.45 Uhr Rumänien Österreich Gruppe 2 20.45 Uhr Schottland Tschechien Gruppe 2 20.45 Uhr Slowakei Israel Gruppe 3 20.45 Uhr Türkei Serbien Gruppe 3 20.45 Uhr Russland Ungarn Gruppe 4 18 Uhr Finnland Irland Gruppe 4 20.45 Uhr Bulgarien Wales

Liga C

Gruppe Uhrzeit Heim Gast Gruppe 2 20.45 Uhr Nordmazedonien Georgien Gruppe 2 20.45 Uhr Estland Armenien Gruppe 3 20.45 Uhr Moldawien Slowenien Gruppe 3 20.45 Uhr Griechenland Kosovo Gruppe 4 18 Uhr Litauen Albanien Gruppe 4 20.45 Uhr Belarus Kasachstan

Nations League: Tabelle der Gruppe A2

Nach drei von sechs Spielen scheint Island bereits als Absteiger in Liga B aus Gruppe A2 festzustehen. England und Belgien werden den Gruppensieg und dem damit verbundene Einzug in die Endrunde der Nations League voraussichtlich unter sich ausmachen.