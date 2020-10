Nations League heute live: Rumänien gegen Österreich im TV, Livestream und Liveticker

Die österreichische Nationalmannschaft gastiert am heutigen Mittwoch in der Nations League in Rumänien. Wo und wann Ihr die Partie der Gruppe B1 live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Nations League - Rumänien vs. Österreich: Ort und Anpfiff

Die Nations-League-Begegnung zwischen der rumänischen und der österreichischen Nationalmannschaft steigt am heutigen Mittwoch (14. Oktober) um 20.45 Uhr. Gespielt wird im Stadion Ilie Oana in der rumänischen Großstadt Ploiesti.

Rumänien gegen Österreich heute live im TV und Livestream

In Deutschland könnt Ihr die Partie zwischen Rumänien und Österreich in der Nations League nicht im Free-TV sehen. Österreicher können hingegen auf den Sender ORF 1 zurückgreifen und das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen sehen.

Sonst liefert wie gewohnt DAZN eine Live-Berichterstattung in Deutschland. Der Streaminganbieter besitzt die Rechte an allen Begegnungen der Nations League - mit Ausnahme von Spielen mit deutscher Beteiligung. Auch einige Freundschaftsspiele sind beim "Netflix des Sports" beheimatet.

Nations League: Rumänien vs. Österreich heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie in der Nations League zwischen Rumänien und der österreichischen Nationalmannschaft vor den Bildschirmen zu sehen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst natürlich keine Highlights. Hier geht's zum Liveticker.

ÖFB-Team zuletzt mit guten Ergebnissen

Österreich startete mit einem knappen 2:1-Sieg gegen Griechenland im Rahmen eines Testspiels in die aktuelle Länderspielpause. Das stark ersatzgeschwächte ÖFB-Team blieb allerdings lange Zeit blass, ehe ein später Doppelschlag für den Erfolg sorgte.

Das Team von Franco Foda gewannen auch das Pflichtspiel in Nordirland und präsentierten sich beim 1:0 zu Beginn auch klar formverbessert. Trotz vieler Chancen beförderte aber nur Michael Gregoritsch den Ball über die gegnerische Linie, weshalb viel Kritik auf die Mannschaft einprasselte. Trotzdem steht Österreich mit sechs Zählern aus drei Spielen punktgleich mit Norwegen an der Tabellenspitze.

Die Gastgeber aus Rumänien holten hingegen vier Punkte. Zuletzt verloren die Rumänen deutlich in Norwegen mit 0:4. Borussia Dortmunds Erling Haaland erzielte einen Dreierpack, Alexander Sorloth von RB Leipzig traf zum zwischenzeitlich 2:0. Das Hinspiel gewann Rumänien gegen Österreich übrigens mit 3:2.

Österreich und Rumänien in Gruppe B1