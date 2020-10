Joko & Klaas und Fußball: Auftritt im Doppelpass, Andre Schürrle, VfL Wolfsburg, Meiko Ostermann

Joko und Klaas werden die deutsche U21-Nationalmannschaft am Mittwoch kommentieren. Doch haben die beiden Entertainer überhaupt mit Fußball etwas am Hut? Hier erfahrt Ihr, wie der TV-Auftritt im Doppelpass lief, wer Meiko Ostermann ist und wieso Klaas mit Andre Schürrle und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht wird.

Joko und Klaas haben ihr Duell in der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" verloren. Dadurch durfte der Sender das Duo zu einer Strafe verdonnern.

Im Falle eines Sieges hätten Joko und Klaas wieder 30 Minuten Sendezeit gewonnen, durch die Niederlage müssen die beiden nun aber die Partie der deutschen U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina kommentieren.

Wirklich bewandert im Fußball ist lediglich Joko, der Fan von Borussia Mönchengladbach ist. In der ehemaligen Show "Circus Halligalli" führte Joko Winterscheidt seinen Partner einst aufs Glatteis und schleuste ihn in den Doppelpass ein.

Joko & Klaas und Fußball: Auftritt im Doppelpass

In Absprache mit Sport1 war Klaas Heufer-Umlauf Teil der Expertenrunde nach einem Bundesliga-Spieltag am Sonntagmorgen (im Februar 2016). Dabei musste er sich als Ultra des VfL Wolfsburg ausgeben.

Mit einem "Gut Kick in die Runde" stellte er sich vor und amüsierte mit einigen verblüffenden, zum Teil unqualifizierten Aussagen.

Nach einer halben Stunde: "Klaas, wir brauchen einen echten Experten. Du hast Dich nicht bewährt."

Hier gibt's den skurrilen Auftritt von Klaas Heufer-Umlauf beim Sport1-Doppelpass im Video.

Joko & Klaas und Fußball: Andre Schürrle, VfL Wolfsburg

Seit seinem Auftritt im Doppelpass wird Klaas mit dem VfL Wolfsburg und Andre Schürrle in Verbindung gebracht. Grund dafür ist, dass sich Heufer-Umlauf in der Sendung, die damals in Wolfsburg stattfand, als Ultra der Wölfe ausgab.

Zuvor war er eingekleidet in Trikot und voller Fan-Montur für den Videodreh zusammen mit Winterscheidt im Stadion des Bundesligisten unterwegs. Unter anderem war auf seiner Jeans-Weste ein gefälschtes Autogramm. Auf der Fahrt telefonierte Heufer-Umlauf zudem mit dem damaligen VfL-Wolfsburg-Stürmer Max Kruse.

Das Video dazu könnt Ihr hier sehen.

Zudem spielte zu dieser Zeit Andre Schürrle für den VfL. Heufer-Umlaufs Spruch "Man, man, man, der Schürrle" im Doppelpass erlangte dadurch Berühmtheit. Zudem forderte er, dass der Verein zusehen müsse, dass Schürrle "die PS auf die Straße" bringe. Der Nationalspieler war damals nämlich den Erwartungen in der Autostadt nicht gerecht geworden.

Joko & Klaas und Fußball: Wer ist Meiko Ostermann?

Beim Auftritt im Doppelpass erfand Heufer-Umlauf zudem einen Spieler. Klaas fragte den anwesenden Klaus Allofs (der damalige Manager der VfL Wolfsburg) nach Meiko Ostermann.

"Wo war Meiko Ostermann? Den habe ich vermisst, mit dem hätte es geklappt", meinte er und sorgte in der Runde für Verwunderung. Seitdem sorgt dieser Name vor allem in den Sozialen Medien für Erheiterung.

© imago images / Chris Emil Janßen

U21-EM-Quali: DFB-Team gegen Bosnien und Herzegowina heute live im TV und Livestream

Nun werden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Partie der deutschen U21 gegen Bosnien kommentieren. Anpfiff der Partie ist heute um 18.15 Uhr im Sportpark Ronhof in Fürth.

ProSieben MAXX startet die Übertragung ab 17.45 Uhr. Dann begrüßt Euch Moderator Christian Düren, der von Experte Rene Adler unterstützt wird. Hauptkommentator wird Matthias Stach sein.

