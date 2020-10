Clarence Seedorf exklusiv: "Kein Milan-Trainer hat einen besseren Job gemacht als ich"

Der viermalige Champions-League-Sieger und heutige Trainer Clarence Seedorf (44) spricht im Interview mit SPOX und Goal über Rassismus im Fußball, seine Zeit bei Milan als Trainer und den neuen Barca-Coach Ronald Koeman.

Clarence Seedorf über ...

... Rassismus im Fußball: "Den gibt es immer noch und wird es noch auch mehrere Jahre geben. Es muss für jeden die gleichen Chancen geben. Nehmen wir mein Beispiel: Ich habe in 19 Spielen 35 Punkte (bei Milan, Anm. d. Red.) geholt und wurde entlassen. Und meine Nachfolger holen weniger Punkte, aber bleiben das ganze Jahr. Dann fragst du dich: Was sind die Parameter? Was sind ihre Kriterien, dass ein Trainer geholt wird?"

... über den hohen Anteil von Rassismus: "Es gibt sehr erschreckende Zahlen darüber, wie wenige schwarze Trainer, schwarze Manager in führenden Positionen im europäischen Fußball, in den Vereinsmanagements, in den Verbänden, in den Komitees und auf den Bänken sind. Es sind nur ein Prozent oder weniger. Die Vielfalt, die sie auf dem Spielfeld sehen, spiegelt sich also nicht auf den Bänken und nicht im Management wider und spiegelt sich auch nicht in den Eigentumsverhältnissen und vielen anderen Dingen wider. Ich habe immer gesagt, dass der Fußball das widerspiegelt, was in der Gesellschaft passiert. Das ist ein Kampf, gegen den wir unsere ganze Karriere gekämpft haben, weil wir nicht immer beweisen können, was ich sage."

... über die Probleme durch Rassismus in der Karriere: "Es ist ein System, ein systematischer Rassismus. Es geht um die Gleichheit aller, weil es auch andere Themen wie Geschlechterfragen gibt, die noch nicht auf dem Niveau sind, wie es sein sollte - obwohl es sich verbessert hat. Es gibt eine lange Liste an Spielern, die auf meinem Level gespielt haben und nicht die Möglichkeiten hatten, eine Karriere als Trainer zu starten."

... über seine Zeit als Milan-Coach und ob er den Job zu früh gemacht hat: "Nein, denn ich fühlte mich bereit und habe auch mit Ergebnissen bewiesen, dass ich bereit war. Leider war der Verein zu diesem Zeitpunkt ziemlich instabil, sie wollten viele Spieler verkaufen und ich wurde Teil eines turbulenten Umfelds. Ich hatte den höchsten Punktedurchschnitt der letzten Trainer und die Art und Weise, wie wir spielten, spiegelte den Stil und die DNA des Klubs wider, was die Leute auch geschätzt haben. Ich habe den Verein vor dem Abstieg bewahrt und wir haben um Europa gespielt. Wir haben in einem Krisen-Moment im Verein großartige Arbeit geleistet."

... über seine (überraschende) Entlassung nach einem halben Jahr: "Ich hatte tatsächlich noch zwei Jahre Vertrag, aber der Verein war wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Nach mir holte der ehemalige Besitzer in zwei Spielzeiten drei Trainer, obwohl Milan dafür bekannt war, an seinen Trainern festzuhalten."

© imago images / Gribaudi

Seedorf: "Koeman kann sich mit Messi versöhnen"

... über seine Entscheidung, den Verein zu trainieren: "Obwohl sich Milan in einer der instabilsten Phasen der Vereinsgeschichte befand, konnte ich nicht mit 'Nein' antworten, als ich gerufen wurde und war sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich mit Milan erreicht habe. Und nach mir gaben sie mehr als 200 Millionen für Spieler aus und trotzdem hat keiner dieser Trainer einen besseren Job gemacht als ich."

... über den tiefen Fall von Milan: "Ich denke, es gab viele zusätzliche Probleme vor Ort, die nicht direkt mit mir zu tun hatten und die Entscheidungen der Eigentümer haben irrationale Kosten verursacht. Es ist schade, dass die Fans in den vergangenen Jahren viel Leid ertragen mussten. Jetzt haben sie einen guten Start hingelegt. Ich hoffe, sie werden endlich eine Saison genießen, wie sie der AC Mailand früher geliefert hat."

... über den neuen Barca-Trainer Ronald Koeman: "Ich denke, sie haben mit Koeman eine gute Wahl getroffen. Er hat Erfahrung und ist eine Legende des Klubs."

... über die Problematik mit dem wechselwilligen Lionel Messi: "Koeman kann sich mit Messi versöhnen und Messi wieder in Harmonie mit allen Mitspielern bringen."

... über Koemans Fähigkeiten: "Er ist bereit, einige Entscheidungen zu treffen, wenn er es muss, damit sich neue Möglichkeiten eröffnen und die Mannschaft vielleicht auch ein anderes Spiel spielen kann. Ich erinnere mich, dass nach Guardiola, als Luis Enrique kam, er vom berühmten Tiki-Taka zu einem vertikaleren, direkteren Spiel überging. Diese Änderungen sind für die Spieler manchmal wichtig, weil sie sonst wie ein Autopilot werden. Sie wollen kein Autopilot sein, weil selbst Barca in dieser Phase an bestimmten Stellen feststeckte. Sie hatten viel Präzision, verloren aber Spiele mit 80 Prozent Ballbesitz. Koeman wird in der Lage sein, etwas Ähnliches zu tun. Das hat er gezeigt, als er in Holland war."

Seedorf: Messis Abschiedsgedanken? "Eine Art der Motivation"

... über die geäußerten Abschiedsgedanken von Messi im Interview mit SPOX und Goal: "Ich beurteile im Allgemeinen nichts, wenn ich so etwas lese, weil wir nie wissen, warum jemand bestimmte Dinge sagt. Wenn er Lust hat, sich so auszudrücken, wie er es getan hat, kennt er die Konsequenzen davon irgendwann und ist bereit, sie zu akzeptieren. Wer weiß? Es ist auch eine Art, sich selbst zu motivieren."

© imago images / ZUMA Wire

... über Messi und Ronaldo als künftige Weltfußballer: "Wenn sie fit und motiviert sind, werden sie beide weiterhin auf hohem Niveau auftreten. Ich wüsste nicht, warum sie es nicht tun sollten. Die Frage ist eher: Werden wir einige aus der jüngeren Generation sehen, die ihr Spiel verbessern?"

... über Spieler auf dem Niveau von Messi und Ronaldo: "Neymar hatte eine anständige Saison. Dann haben wir Kevin de Bruyne und Eden Hazard. Ich habe immer gesagt, dass Hazard auf dem Level spielen kann, aber es geht bei diesen Spielern darum, ob sie motiviert sind, der Beste zu sein. Auch Romelu Lukaku war unglaublich in der letzten Saison. Robert Lewandowski hat einen tollen Job gemacht, Coutinho. Es gibt viele Spieler: Mohamed Salah, Sadio Mane und viele mehr. Es geht also um diese Beständigkeit, die Messi und Ronaldo gezeigt haben. Das ist eine mentale Sache, eine Motivation, die einen Champion antreibt."

... über seinen stärksten Gegenspieler: "Ich würde Andriy Shevchenko sagen."

... über das beste Tor der Karriere: "Kann ich zwei wählen? Mit Real Madrid gegen Atletico Madrid von der Nähe der Mittellinie und das erste Tor gegen Juventus mit Inter mit links."

... über den besten Spieler, den er trainiert hat: "Kaka!"

... über den besten Trainer, unter dem er gespielt hat: "Ich hatte Fabio Capello, Carlo Ancelotti und Marcelo Lippi. Ich kann mich nicht zwischen ihnen entscheiden. Ich kann nur sagen, dass derjenige, der mir meine Qualitäten und meine Position bewusst gemacht hat, Capello war, als ich nach Madrid ging. Unter ihm habe ich mich international etabliert. Aber ich hatte acht Jahre bei Ancelotti und es war unglaublich. Die kurze Zeit unter Lippi war auch fantastisch."