Andre Schürrle über Zeit beim FC Chelsea unter Jose Mourinho: "Dachte, ich kann nicht mehr“

Ex-Profi Andre Schürrle hat in einem YouTube-Interview mit Moderator Joko Winterscheidt über seine Zeit beim FC Chelsea unter Trainer Jose Mourinho gesprochen und erklärt, wie er teilweise unter dem exzentrischen Portugiesen gelitten habe.

"Er ist ein brutaler Typ", sagte Schürrle, der seit Beginn seiner Chelsea-Karriere Probleme mit "The Special One" hatte: "Ich habe mir immer gedacht: Was macht der überhaupt? Wie behandelt er mich? Was macht der mit den Menschen? Im Nachhinein merke ich, was er wollte und mit welchen Mitteln er gearbeitet hat. Und ich konnte damals gar nicht so recht klarkommen mit den Dingen, die er von mir wollte, mit dieser Härte und mit diesem psychischen Druck."

Als 22-, 23-Jähriger sei dies eine hohe Belastung für ihn gewesen. "Damals war es manchmal extrem schwer. Ich bin oft nach Hause gefahren, wenn ich ein Gespräch mit ihm hatte und dachte einfach, ich kann nicht mehr. Was soll ich machen? Weil er so einen extremen Druck aufbaute", führte er aus.

Zwar habe er das Gefühl gehabt, dass Mourinho auf ihn "stand" und ihn "pushen" wolle, "trotzdem hat er mir ein paar Dinge in den Kopf gesetzt, die waren schon schwer zu verarbeiten".

Mourinho zu Schürrle: "Verleihe dich nach Southampton"

Bereits vor seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zu den Blues im Sommer 2013 hatte der Weltmeister von 2014 Kontakt mit seinem zukünftigen Trainer, beim Abschiedsspiel von Michael Ballack in Leipzig coachte Mou Schürrles Team.

"Ich stand zu diesem Zeitpunkt (5. Juni 2013; Anm. d. Red.) bereits in Verhandlungen mit Chelsea. Mourinho war in diesem Spiel mein Trainer", erzählte Schürrle, der die erste Begegnung noch genau in Erinnerung hat. "Er sagte zu mir, wenn du heute keine zwei Tore schießt, verleihe ich dich nach Southampton", führte er aus und wusste damals nicht: "Macht der jetzt Spaß oder nicht?"

Andre Schürrle beendet die Karriere: Seine Laufbahn im Rückblick © imago images / PA Images 1/25 Nach seiner Vertragsauflösung beim BVB verkündet Andre Schürrle im Alter von nur 29 Jahren sein Karriereende. SPOX blickt auf eine Laufbahn mit vielen Höhen und Tiefen zurück. © getty 2/25 Alles fand seinen Anfang beim Ludwigshafener SC. Im Sommer 2006 wechselte Schürrle dann in die Jugend von Mainz. © getty 3/25 2009 dann der Sprung zu den Profis. Schürrle war sofort mittendrin, absolvierte 33 Bundesliga-Einsätze. Unter Trainer Thomas Tuchel stellte Mainz einen Startrekord auf und wurde am Saisonende Fünfter. © getty 4/25 Der Ruf der Nationalmannschaft ließ nicht lange warten. Vorerst aber nur als Ergänzungsspieler. Nach 77 Minuten wurde Schürrle im November 2010 für Kollege Holtby eingewechselt und debütierte so für das DFB-Team gegen Schweden. © getty 5/25 Schürrle war als jüngster Torschütze des Klubs ohnehin Publikumsliebling in Mainz. Bis 2011 war er Leistungsträger des Teams, 66 Einsätze und 20 Tore sammelte er in der Bundesliga. © getty 6/25 Anschließend ging er zu Bayer Leverkusen. Gegen die Werkself hatte er sein Bundesliga-Debüt mit Mainz gegeben, gegen Mainz gab er sein Debüt mit Leverkusen. Das erste Tor war sein 3:0 gegen Dynamo Dresden im DFB-Pokal - Leverkusen verlor am Ende 3:4. © getty 7/25 18 Tore in 65 Spielen sollten es am Ende werden für Schürrle. Für eine Ablöse von unter neun Millionen Euro ein echtes Schnäppchen für Leverkusen. © getty 8/25 Mit Schürrle - und natürlich auch anderen Stars - ging es für Bayer hoch hinaus. Leverkusen wurde in der Liga Fünfter und Dritter, Schürrle weckte großes Interesse in Europa. © getty 9/25 Nicht unbedingt erfolgreich allerdings seine Zeit als Maskenmann. Leverkusen verlor unter anderem in der Königsklasse mit 1:7 gegen den FC Barcelona. © getty 10/25 Dem Bundestrainer war es egal. Andre Schürrle fuhr mit zur Europameisterschaft 2012, kam gegen Dänemark und Griechenland zum Einsatz. Eindruck hinterließ er kaum, das taten 2012 noch Andere. © getty 11/25 Das wiederum war Jose Mourinho egal. Zum Start der Saison 13/14 schnürte Schürrle die Schuhe erstmals für den FC Chelsea. 22 Millionen Euro war er den Blues wert gewesen. © getty 12/25 Mit internationalem Renommee in der Tasche lief es auch beim DFB-Team besser. Beim Debüt gegen Schweden noch torlos, erzielte Schürrle beim zweiten Aufeinandertreffen 2013 drei Tore in 19 Minuten. © getty 13/25 Ähnliches gelang auch beim FC Chelsea. Drei Tore in 17 Minuten gegen den FC Fulham. Auch wenn das Team hier nicht so recht mitjubelt. © getty 14/25 Nach einer starken Saison bei Chelsea folgte die WM 2014. Schürrle kam, sah und siegte gegen Algerien als Joker. In der Verlängerung erzielte er den Siegtreffer und das Tor des Monats Juni. © getty 15/25 Sein unbestritten glorreichster Moment folgte im WM-Finale. Antritt Schürrle, Flanke Schürrle, Tor Götze. Deutschland ist Weltmeister! © getty 16/25 Doch Schritt für Schritt nahmen seine Einsatzzeiten bei Chelsea ab. Schürrle war nur noch zweite Wahl, Chelsea setzte auf andere Spieler. © getty 17/25 Der VfL Wolfsburg überwies im Februar 2015 32 Millionen Euro nach London. Schürrle wurde dadurch deutscher Pokalsieger und FA-Cup-Sieger in einer Spielzeit. Mourinho lud ihn zur Titelfeier ein - Schürrle sagte ab. © getty 18/25 Zehn Tore erzielte Schürrle in 43 Spielen für den VfL Wolfsburg, inzwischen ist aber Julian Draxler Rekordtransfer der Wölfe. © getty 19/25 Doch auch die Zeit in Wolfsburg verlief nicht immer ohne Probleme. Schürrle war oft Fokus der Kritik und durchlebte eine lange Schwächeperiode. © getty 20/25 Wie sollte es anders sein, ging es auch im DFB-Team eher rückwärts als vorwärts. Schürrle war bei der EM 2016 meist nur Zuschauer, später trat er aus der Nationalmannschaft zurück. © imago images / DeFodi 21/25 Zur Saison 2016/17 folgte der Wechsel zu Borussia Dortmund. Als absoluter Wunschspieler von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel ließen sich die Schwarz-Gelben 30 Millionen Euro für die Dienste des Außenstürmers kosten. © imago images / Thomas Bielefeld 22/25 Doch auch in Dortmund konnte er die hohen Erwartungen an ihn nie wirklich erfüllen. Lediglich 51 Spiele absolvierte er in zwei Jahren im BVB-Dress. 18 Torbeteiligungen sammelte er in diesem Zeitraum. © imago images / DeFodi 23/25 Leihen zum FC Fulham oder zu Spartak Moskau brachten ebenfalls nicht die gewünschten Ergebnisse. Auch dort hatte der Rechtsfuß immer wieder Probleme, sich in die erste Mannschaft zu spielen. © imago images / Icon SMI 24/25 Am 15.07.2020 einigten sich der BVB und Schürrle schließlich auf eine Auflösung seines noch bis 2021 datierten Vertrages. Zwei Tage später gab der 29-Jährige bekannt, seine Karriere als Fußballer zu beenden. © imago images / Karina Hessland 25/25 Er "brauche keinen Beifall mehr", ging Schürrle mit dem Fußball-Business hart ins Gericht. "Man muss ja immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben, sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr."

Schürrle: "Konnte das damals nicht verstehen"

Nachdem er in der Saison 2013/14 noch regelmäßig unter dem Portugiesen zum Einsatz kam, änderte sich dies mit der neuen Spielzeit. "Es war oft so, dass ich von Anfang an gespielt habe und er hat mich in der Halbzeit ausgewechselt. Und im nächsten Spiel war ich gar nicht im Kader und war auf der Tribüne. Ich konnte das damals nicht verstehen und habe auch Selbstwertgefühl verloren, weil das Ego verletzt ist", führte Schürrle aus.

Unter dem Verlust des Selbstwertgefühls litt Schürrle auch in der Folge: "Dann machst du dir Gedanken darüber, was er denken könnte. Ich hatte dann manchmal im Training auch das Gefühl, dass er nur auf mich schaut. Aber es war vermutlich gar nicht mal der Fall", schilderte der ehemalige Nationalspieler, für den es sich damals angefühlt habe, als würde ihn "jemand beobachten und denken, du bist scheiße."

Nach zwei Jahren in London kehrte Schürrle den Blues im Winter 2015 den Rücken zu und heuerte erneut in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg zurück. Über den BVB, der ihn 2016 für die damalige klubinterne Rekordsumme von 30 Millionen Euro holte, landete er schließlich in Russland, ehe er in diesem Sommer im Alter von 29 Jahren überraschend seine Karriere beendete.