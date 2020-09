Portugal: Cristiano Ronaldo laboriert an Fußinfektion - Einsatz gegen Kroatien fraglich

Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo laboriert derzeit an einer Fußinfektion und konnte nicht am Training der Nationalmannschaft teilnehmen. Sein Einsatz im Auftaktspiel der Nations League ist damit gefährdet.

"Der Kapitän der Nationalmannschaft hat eine Infektion in seinem rechten Fuß und wird derzeit mit Antibiotika behandelt", heißt es in einem offiziellen Statement des portugiesischen Verbands.

Der 35-Jährige konnte am Mittwoch lediglich leichte Fitnessübungen absolvieren und verpasste am Donnerstag bereits das zweite Mannschaftstraining in Folge.

Ob Ronaldo rechtzeitig zum Nations-League-Duell gegen Kroatien am Samstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) einsatzfähig sein wird, ist momentan unklar.