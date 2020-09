FC Burnley - Manchester City: Carabao Cup heute live im TV und Livestream

Im Achtelfinale des englischen League Cups stehen sich heute der FC Burnley und Manchester City gegenüber. Alles zur Übertragung der Partie im TV und Livestream erfahrt Ihr hier.

Willst Du beim Spiel zwischen Burnley und City live dabei sein? Dann hole Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN und sieh den Carabao Cup live!

Burnley - Manchester City: Wann und wo findet die Partie statt?

Anpfiff für die Partie Burnley gegen Manchester City im Achtelfinale des Carabao Cups ist am heutigen Mittwoch, 30. September, um 20 Uhr.

Gespielt wird im Turf Moor, dem Stadion des FC Burnley. Als Schiedsrichter ist Andrew Madley im Einsatz.

Carabao Cup: Burnley - Manchester City heute live im TV und Livestream

Der englische Ligapokal ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen hat sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert und zeigt zahlreiche Spiele des Wettbewerbs live - ab dem Achtelfinale sogar alle!

Beim Spiel Burnley gegen Manchester City geht der Streamingdienst pünktlich zum Anpfiff auf Sendung und begleitet Euch mit Kommentator Uwe Morawe und Experte Michael Hofmann durch die Begegnung.

Fußballfans kommen außerdem mit der Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga und der Serie A auf ihre Kosten. All das kann für einen Monat kostenlos getestet werden, im Anschluss kostet ein DAZN-Abo 11,99 Euro im Monats- und 119,99 Euro im Jahresabo.

© imago images / PA Images

Carabao Cup: So spielten Burnley und City zuletzt

Beide Teams gehen nicht gerade mit Selbstvertrauen in die Partie. Burnley verlor am vergangenen Wochenende mit 0:1 gegen den FC Southampton und steht nach zwei Spieltagen in der Premier League noch ohne Punkte da.

Noch härter erwischte es die Citizens: Unter anderem durch einen Dreierpack von Jamie Vardy unterlagen die Skyblues mit 2:5 gegen Leicester City. Danach kritisierte Pep Guardiola insbesondere die Spielweise des Gegners: "Sie wollten gar nicht mitspielen. Sie haben sehr tief verteidigt und wollten nur kontern. Dann haben sie mit ihrer ersten Chance getroffen und bekommen noch drei Elfmeter, deshalb war es sehr schwer für uns."

Burnley gegen Manchester City: Der direkte Vergleich

Insgesamt 88-mal trafen die Kontrahenten bisher aufeinander, 42 Siegen der Citizens stehen 27 Erfolge für Burnley gegenüber. Die letzten vier Duelle in der Premier League entschied City für sich, auch im FA Cup im Januar 2019 setzte sich Manchester klar mit 5:0 durch.

Wettbewerb Sieg City Unentschieden Sieg Burnley Carabao Cup 2 / / Gesamt 42 19 27

Carabao Cup: Das Achtelfinale im Überblick

Während die Cizitens klar in der Favoritenrolle sind, stehen im Achtelfinale gleich zwei Topspiele an: Die Spurs treffen auf Chelsea, während der FC Liverpool im letzten Spiel gegen den FC Arsenal ran muss.