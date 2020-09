Dani Alves will den FC Sao Paulo verlassen und zurück nach Europa

Der brasilianische Nationalspieler Dani Alves möchte nach Informationen von SPOX und Goal den FC Sao Paulo verlassen und nach Europa zurückkehren. Der Grund für seine Unzufriedenheit ist politischer Natur. Mehrere Entscheidungen der Klubverantwortlichen und Geschehnisse hinter den Kulissen sorgen dafür, dass Alves dem Traditionsverein nach nur 13 Monaten wieder den Rücken kehren möchte.

Alves steht in Sao Paulo noch bis Ende 2022 unter Vertrag. Im vergangenen Jahr war er ablösefrei von Paris Saint-Germain zurück in seine Heimat gewechselt und dort euphorisch empfangen worden. Der Rechtsverteidiger selbst sagte damals, mit seinem Transfer zum sechsmaligen brasilianischen Meister erfülle er sich einen Traum.

Die Stimmung ist aber mittlerweile umgeschlagen. Auch weite Teile der eigenen Fans kritisierten Alves heftig, weil er mit Freunden in Coronazeiten eine Party besucht und mit einer Armverletzung musiziert hatte.

Seit seinem Wechsel absolvierte er 38 Partien für Sao Paulo und erzielte dabei acht Tore. Alves, der in Sao Paulo das Trikot mit der "10" trägt, strebt nun eine einvernehmliche Trennung von seinem Klub an und hat sein Augenmerk klar auf einen Wechsel nach Europa gerichtet.

Dort spielte er bereits für den FC Sevilla, Juventus und eben PSG. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er allerdings zwischen 2008 und 2016 beim FC Barcelona, mit dem er unter anderem sechs Meistertitel und dreimal die Champions League gewann. Insgesamt sammelte der offensivstarke Abwehrspieler auf Vereinsebene und mit der brasilianischen Nationalmannschaft bislang über 40 Titel.

Dani Alves denkt noch nicht an das Karriereende

2017, vor seinem ablösefreien Wechsel von Juventus zu PSG, war er heiß begehrt. Unter anderem sollen die englischen Top-Klubs Manchester City und FC Chelsea damals um seine Dienste gebuhlt haben.

Mitte Juni sagte der Routinier in der spanischen Sendung Hoy No Se Sale über ein mögliches Karriereende: "Beim heutigen Milan wäre ich ein Star. Das Alter ist nur eine Zahl. Ich möchte immer noch kämpfen, wenn ich Fußball spiele. Ich möchte mich nicht schämen, auf dem Platz zu sein. Wenn ich nicht mehr dazu in der Lage bin, werde ich in den Ruhestand gehen."