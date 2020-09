Albanien gegen Litauen heute live: So läuft die Übertragung der Nations League im TV und Livestream

In Gruppe 4 der Liga C in der Nations League empfängt Spitzenreiter Albanien heute Litauen. Wie die Übertragung live im TV, Livestream und Liveticker läuft, erfahrt Ihr hier.

Albanien vs. Litauen: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie zwischen Albanien und Litauen wird heute um 20.45 Uhr angepfiffen. Austragungsort der Partie ist das Air Albania Stadium in Tirana.

Folgendes Schiedsrichtergespann aus der Ukraine wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Serhiy Boiko

Serhiy Boiko Assistenten: Volodymyr Volodin, Andrii Skrypka

Volodymyr Volodin, Andrii Skrypka Vierter Offizieller: Yevhenii Aranovskiy

Albanien gegen Litauen heute im TV und Livestream sehen

Albanien vs. Litauen: Die Nations League im Liveticker verfolgen

Selbstverständlich bieten wir Euch auch für dieses Spiel wieder die Möglichkeit, das Spiel live im SPOX-Liveticker zu verfolgen. Hier verpasst Ihr keine Szene und bleibt auch, wenn Ihr unterwegs seid, immer auf dem Laufenden.

Ihr könnt sogar alle Nations-League-Spiele des Tages in der SPOX-Konferenz verfolgen.

Nations League: Die Tabelle mit Albanien und Litauen