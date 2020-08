Der FC Liverpool ist im Trainingslager in Österreich und testet heute gegen den FC Salzburg seine Form im Rahmen der Saisonvorbereitung. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Salzburg gegen FC Liverpool: Alle Infos zum Testspiel

Wie viele andere europäische Fußballklubs ist auch der FC Liverpool für ein Trainingslager nach Österreich gereist. Auf das Testspiel gegen den VfB Stuttgart will die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp noch eine Vorbereitungspartie gegen RB Salzburg folgen lassen. Hier die wichtigsten Infos zu der Partie:

Datum: Dienstag, 25. August

Anpfiff: 16 Uhr mitteleuropäische Zeit

Stadion: Red Bull Arena in Salzburg

RB Salzburg gegen FC Liverpool heute live im TV und Livestream sehen

Das Testspiel zwischen dem englischen und dem österreichischen Meister läuft in Deutschland nicht im Free-TV. In Österreich zeigt ServusTV die Partie live und in voller Länge. Das Spiel kann in der ServusTV-Mediathek auch über Smartphones, Tablets oder Smart-TVs empfangen werden.

Alternativ bietet der FC Liverpool auch eine Übertragung über sein hauseigenes, kostenpflichtiges Netzwerk LFC TV an.

Auch Red Bull bietet einen Livestream zur Partie an.

FC Liverpool: Vorbereitung auf FA Community Shield

Liverpool hat zwar noch einige Wochen Zeit bis zum Saisonstart der Premier League, misst sich jedoch schon am Samstag gegen einen der stärkeren Ligakonkurrenten in einem bedeutungsvollen Spiel. Im FA Community Shield wartet der britische Pokalsieger FC Arsenal auf den britischen Meister Liverpool (ab 17.30 Uhr live auf DAZN).

Ähnlich wie der deutsche Supercup bietet das FA Community Shield einen ersten Vorgeschmack auf die anstehende Saison. Beide Mannschaften wollen sich von ihrer besten Seite zeigen und direkt ein Ausrufezeichen in Richtung der gesamten Liga senden.

Premier League: Die Tabelle zur Saison 2019/20

Der FC Liverpool hat in der vergangenen Saison eine der besten Leistungen in der Geschichte der Premier League gebracht und hatte den Meistertitel schon nach wenigen Spielen in der Rückrunde so gut wie sicher.