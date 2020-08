Nicolas Anelka über seinen ersten Tag bei Real Madrid: "Dachte mir: Was mache ich hier?"

Der ehemalige Stürmerstar Nicolas Anelka hat sich an seinen Wechsel zu Real Madrid im Jahr 1999 zurückerinnert und verraten, wieso er sich vom ersten Tag an erniedrigt fühlte.

"Nach der Vorstellungspressekonferenz bin ich in die Umkleide gegangen. Ich war zuerst da, setzte mich hin, aber ein Spieler nach dem anderen kam und sagte: 'Das ist mein Platz.' Immer wieder habe ich um Entschuldigung gebeten und nach einem anderen Platz gefragt, immer wieder wurde auch der mir weggenommen", sagte der Franzose in seiner Netflix-Doku Anelka: Misunderstood.

Gefühlt 20-mal sei dies passiert, fuhr der Ex-Nationalspieler (69 Einsätze für die Equipe tricolore) fort. "Ich dachte mir: Was mache ich hier? Das ist feindliches Gebiet." Seinen ersten Tag bei den Königlichen bezeichnete er deshalb als "Anfang des Albtraums".

Real holte Anelka für 35 Millionen Euro

Anelka kam auch später in Madrid nie richtig an, erzielte lediglich zwei Tore in 19 Ligaspielen und wurde schnell als Fehleinkauf abgestempelt. Schließlich hatte Real 35 Millionen Euro, für damalige Verhältnisse eine Megasumme, als Ablöse für ihn an den FC Arsenal überwiesen. Der damals 20-Jährige isolierte sich in der Folge zunehmend, eine Tatsache, die er heute bereut.

"Bei Real Madrid zu spielen, erfordert Opfer und ich war zu jung, das zu verstehen. Es gab Dinge, die ich nicht hätte sagen und tun dürfen. Ich war früh dran, vielleicht zu früh", gab er zu.

Vergessene Stars: Diese Top-Kicker spielten auch mal für Real Madrid © imago images 1/16 Die Liste an glorreichen Spielern, die das Trikot von Real Madrid getragen haben, ist lang. Einige große Namen konnten sich bei den Königlichen jedoch nicht durchsetzen oder einen großen Namen machen. Wir haben ein Auswahl an vergessenen Real-Stars. © imago images 2/16 NICOLAS ANELKA: Musterbeispiel des Weltenbummlers, hielt es nie lange bei einem Klub aus. So auch nicht bei Real. Kam 1999 für 35 Millionen Euro Ablöse von Arsenal und gewann prompt die Champions League. Zog danach gleich zu PSG weiter. © imago images 3/16 SAMUEL ETO'O: Kam 1996 mit 15 in die Jugendakademie der Madrilenen. Über zwei Leihen und das Castilla-Team kam er zu seinem Profidebüt mit 17, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Ging 2000 nach Mallorca und wurde anschließend bei Barca zum Weltstar. © imago images 4/16 GHEORGE HAGI: Marschierte mit Steaua Bukarest 1989 bis ins Europapokal-Finale. Nach der WM 1990 durfte er zu Real Madrid wechseln. Seine zwei Jahre bei den Königlichen waren jedoch nicht von Erfolg geprägt. Zog 1992 zu Brescia Calcio weiter. © imago images 5/16 ESTEBAN CAMBIASSO: Wurde schon als 16-Jähriger verpflichtet. Spielte zunächst per Leihe in Argentinien und im UEFA Super Cup gegen Monaco 2002 dann groß auf. Die Konkurrenz im Galacticos-Mittelfeld war aber zu groß für ihn, weshalb er 2004 zu Inter ging. © imago images 6/16 CLARENCE SEEDORF: Schloss sich nach dem CL-Triumph mit Ajax zunächst Sampdoria an, ehe ihn Real holte. 1998 stand der CL-Sieg. Verließ Madrid ein Jahr später, weil er nicht mehr auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld agieren durfte. © imago images 7/16 ZE ROBERTO: Sein Transfer zu Real war ein abgekartetes Spiel der Präsidenten seines Heimatklubs Portuguesa, von Real und seines Beraters. Der Brasilianer war 1997 nur knapp ein Jahr in Madrid und wurde vom damaligen Trainer Heynckes aussortiert. © imago images 8/16 JAVIER SAVIOLA: Der argentinische Stürmer kam 2007 ablösefrei vom FC Barcelona. In seinen zwei Jahren bei Real Madrid kam er lediglich auf 17 Partien, in denen er vier Tore erzielte. Wurde 2009 für fünf Millionen Euro an Benfica verkauft. © imago images 9/16 ANTONIO CASSANO: Der Italiener gilt bei Real als absoluter Flop. Nachdem er 2006 für 5,5 Millionen Euro von der Roma gekauft wurde, machte er hauptsächlich mit Verfehlungen neben dem Platz von sich Reden. Wurde ein Jahr später an Sampdoria abgegeben. © imago images 10/16 KLAAS-JAN HUNTELAAR: 27 Mio. Euro ließ sich Real den Hunter im Winter 2009 kosten. War dann aber in der CL nicht spielberechtigt. Im Sommer plante Trainer Pellegrini nicht mehr mit ihm, weswegen er nach nur 20 Einsätzen (8 Tore) an Milan verkauft wurde. © imago images 11/16 HAMIT ALTINTOP: Madrid sicherte sich seine Dienste, nachdem sein Vertrag beim FC Bayern 2001 ausgelaufen war. War im Starensemble lediglich Ergänzungsspieler und kam nur auf 155 Minuten in der Liga. Nach einer Saison ging es weiter zu Galatasaray. © imago images 12/16 EMERSON: Nach dem Zwangsabstieg von Juventus Turin nahm ihn Trainer Fabio Capello mit zu Real. Konnte dort nie an seine Form aus alten Tagen bei Bayer, der Roma oder Juve anknüpfen. Wurde 2007 von Capello-Nachfolger Bernd Schuster aussortiert. © imago images 13/16 SERGIO CANALES: Real schnappte sich den damals 19-Jährigen 2010 nach dessen starker Saison bei Racing Santander. Kam jedoch nicht zum Zug. Wurde 2011 nach Valencia verliehen, das ihn trotz zweier Kreuzbandrisse fest unter Vertrag nahm. © imago images 14/16 ARJEN ROBBEN: Wurde 2007 für ca. 35 Millionen Euro von Chelsea losgeeist. In zwei Jahren erzielte er elf Tore in 50 Einsätzen. Durch die Verpflichtungen von Ronaldo, Kaka und Co. 2009 wurde er überflüssig und für 25 Mio. Euro an den FC Bayern abgegeben. © imago images 15/16 WESLEY SNEIJDER: Wurde im gleichen Jahr wie Robben verpflichtet und sicherte sich zunächst als Spielmacher einen Stammplatz. Fiel dann ebenfalls den Großinvestitionen des Klubs 2009 zum Opfer und wurde für 15 Millionen Euro an Inter verkauft. © imago images 16/16 ROBERT PROSINECKI: Führte Roter Stern Belgrad 1991 zum Triumph im Europapokal. Real zahlte im Anschluss knapp acht Millionen Euro, er entwickelte sich zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt. Nach drei Jahren zog er zu Real Oviedo weiter.

Anelka wurde bei Real zum ersten Mal Champions-League-Sieger

Vor allem der Druck sei für ihn zu groß gewesen, fügte er an. "Ich hatte kein Privatleben mehr. Jeden Tag war ein Foto von mir in den Medien. Du bist 20 Jahre alt und kannst nicht auf die Straße gehen. Über alles, was du machst, wird gesprochen. Alles, was man kauft, steht am nächsten Tag in der Zeitung", erinnerte er sich zurück. "Ich habe bemerkt, was es bedeutet, ein Star zu sein und ich habe es gehasst."

Nach einer Saison, in der Anelka mit dem Klub die Champions League gewann und er mit zwei Treffern in den Halbfinalduellen gegen den FC Bayern doch noch eine Hauptrolle einnehmen sollte, war Schluss in der spanischen Hauptstadt. Der heute 41-Jährige wechselte nach einem Zerwürfnis mit den Verantwortlichen erneut für rund 35 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain in die Heimat.