Bruder von Tottenhams Serge Aurier bei Schießerei getötet

Der jüngere Bruder des ivorischen England-Legionärs Serge Aurier vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur, Christopher Aurier, ist bei einem Schusswechsel am Montagmorgen in Toulouse getötet worden. Das bestätigten die Spurs am Montagvormittag.

Um 5.00 Uhr am Montagmorgen erreichten die Notfallkräfte den Tatort, der 26-jährige Christopher Aurier hatte einen Bauchschuss erlitten und erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Christopher Aurier hatte beim Fünftligisten Toulouse Rodeo gespielt. Der Täter befindet sich auf der Flucht.