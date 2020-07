Vicente del Bosque exklusiv über WM-Titel 2010: "Waren damals nicht unaufhaltsam"

Vor exakt zehn Jahren krönte sich Spanien zum bislang einzigen Mal zum Weltmeister. Der damalige Trainer Vicente del Bosque blickt zurück.





Es lief die 116. Minute im Finale der WM 2010 in Südafrika, als sich Andres Iniesta unsterblich machte: Mit einem cleveren Abschluss überwand der Barca-Star Hollands Keeper Maarten Stekelenburg, traf zum 1:0 und machte Spanien damit zum ersten und bis dato einzigen Mal zum Weltmeister.

Exakt zehn Jahre später blickt Spaniens damaliger Trainer Vicente del Bosque, der die Furia Roja zwei Jahre später auch zum EM-Titel führen sollte, im exklusiven Gespräch mit SPOX und Goal zurück auf das Turnier damals. Dabei spricht er unter anderem über die Auftaktniederlage gegen die Schweiz, den Sieg im Halbfinale gegen Deutschland und einen Besuch des damaligen Bondscoachs Bert van Marwijk ein halbes Jahr nach dem Endspiel in Madrid.

Vicente del Bosque exklusiv über ...

... die Erwartungen vor der WM: "Wir gewannen alle zehn Qualifikationsspiele und hofften darauf, eine gute WM zu spielen. Aber Weltmeister zu werden ist dann schon noch mal eine andere Hausnummer. Wir haben einfach einige Dinge richtig gut gemacht, das habe ich auch erkannt, als ich mir Jahre später die Spiele noch einmal angeschaut habe. Wir waren eine extrem ambitionierte Mannschaft und für jeden Gegner extrem unangenehm. Aber man muss sagen, dass wir auch Glück hatten. Einige Umstände kamen uns entgegen, wenngleich wir im ersten Spiel Pech hatten. Doch danach war das Glück auf unserer Seite."

... die 0:1-Auftaktniederlage im ersten Gruppenspiel gegen die Schweiz : "Wir haben danach immer wieder betont, uns niemals selbst zerfleischen zu wollen. Wir wollten uns gegenseitig unterstützen und den Weg weiter verfolgen, der uns so weit gebracht hatte, wollten den selben Spielern und dem selben Stil vertrauen. Alles andere hätte die Spieler verwirrt. Daher war die Startelf im zweiten Spiel gegen Honduras auch fast exakt die gleiche wie gegen die Schweiz. Wir hatten 23 Spieler dabei und durchaus die Möglichkeit, mehr Wechsel vorzunehmen - aber wir entschieden uns dafür, dem Altbewährten zu vertrauen."

... den Sieg über Portugal im Achtelfinale und das knappe Weiterkommen im Viertelfinale gegen Paraguay: "Der Sieg gegen Portugal gab uns Selbstvertrauen und Optimismus. Aber man darf nicht vergessen, dass wir gegen Paraguay viel gelitten haben. Sie waren ein harter Gegner, der uns nicht erlaubte, das Spiel zu kontrollieren. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass sie uns beherrschten, aber es war sehr kompliziert. Sie hätten in Führung gehen können (durch einen Elfmeter von Oscar Cardozo, den Iker Casillas aber hielt, d. Red.) und niemand kann sagen, was passiert wäre, wenn Cardozo getroffen und Iker seinen Versuch nicht pariert hätte. Vielleicht hätten wir trotzdem gewonnen, aber man weiß es nicht. Das sind die Dinge, die den Fußball einzartig machen."

Weltmeister 2010! So feiert Spanien © Getty 1/33 Weltmeisterlich-royales Fotoshooting: Die spanischen WM-Helden posieren gemeinsam mit der Königsfamilie für die Fotografen © Getty 2/33 "Ui, darf ich den auch mal anfassen?" König Juan Carlos von Spanien (l.) ist beim Anblick des WM-Pokals sichtlich angetan © Getty 3/33 Das ultimative Trio: Weltmeister-Trainer Vicente del Bosque, König Juan Carlos von Spanien mit dem Pokal und Weltmeister-Kapitän Iker Casillas (v.l.) © Getty 4/33 Auch die Nachwuchs-Prinzessinnen Leonor (l.) und Sofia durften die Trophäe aus der Nähe begutachten. Die Begeisterung eines Juan Carlos schienen sie jedoch nicht zu teilen © Getty 5/33 Königliche Prominenz im Anmarsch. Den Empfang der Weltmeister ließen sich auch Kronprinz Felipe, Prinzessin Letizia und Prinzessin Elena (v.l.) nicht entgehen © Getty 6/33 Wenige Stunden zuvor: Die WM-Helden landen in Madrid-Barajas: Weltmeister Iker Casillas bringt den Pokal nach Hause © Getty 7/33 Spaniens Weltmeistertrainer Vicente del Bosque präsentiert stolz die Trophäe, die Flugzeugbesatzung applaudiert eher höflich als ekstatisch © Imago 8/33 Danach wurde noch mal ausgelassen mit den Fans gefeiert. Pepe Reina führte durchs Programm und schickte auch einen Gruß an Krake Paul © Imago 9/33 Einmal anprobieren, bitte. Gerard Pique (verdeckt) und Carles Puyol streifen Cesc Fabregas ein Barca-Trikot über. Pepe Reina hat Cesc fest im Griff © Imago 10/33 Cesc Fabregas war der Streich seiner Kollegen etwas zuwider. Er streifte sich das Trikot schnell wieder ab. Der Rest des Teams hatte dagegen viel Spaß © Getty 11/33 Final-Torschütze Andres Iniesta war schon auf dem Gateway der gefragteste Spanier. Dass er so blass ist, liegt übrigens nicht am Kater - der sieht immer so aus © Getty 12/33 Auch sie ist mittlerweile ein WM-Star: TV-Reporterin und Casillas-Freundin Sara Carbonero reiste mit der Mannschaft © Getty 13/33 Der langwierige Flug Richtung Heimat konnte die feiernden Gemüter nicht trüben; im Gegenteil: An Bord zeigten sich die Spanier in bester Jubel-Laune © Getty 14/33 Knapp 20 Stunden zuvor: Spanien ist Weltmeister 2010! Zum ersten Mal in der Geschichte holen die Iberer den Titel. Die Bilder zur Feier © Getty 15/33 Der Moment, auf den ein Land 80 Jahre warten musste. Kapitän Iker Casillas bekommt von FIFA-Boss Sepp Blatter den Pokal in die Hand gedrückt. Natürlich gibt's den Kuss © Getty 16/33 Die Pokalübergabe noch mal aus einer anderen Perspektive. Viele Fans halten die Szene mit ihren Digicams fest © Getty 17/33 Danach ging's erstmal auf die Ehrenrunde mit Pokal. Auch wenn vor lauter Fotografen und Volunteers kaum ein Durchkommen war für Sergio Ramos © Getty 18/33 Die Barca-Spieler Xavi und Carles Puyol schnappten sich eine katalanische Fahne und wurden weitestgehend in Ruhe gelassen. Den Rest räumten sie aus dem Weg © Getty 19/33 Spaniens Top-Torschütze David Villa inmitten eine Fotografentraube mit Pokal und komischer Kopfbedeckung © Getty 20/33 Aufstellen zum Gruppenfoto mit sämtlichen Beteiligten: Spieler, Trainer, Betreuer, alle dabei. Nur der Pokal ist gut versteckt © Getty 21/33 Als sich der Trubel aufgelöst hatte, nutzte Joan Capdevila den Moment. Er wollte wohl am liebsten die ganze Welt umarmen © Getty 22/33 Gerard Pique, Cesc Fabregas und Carles Puyol posieren derweil für die Fotografen. Einem Weltmeister gebührend im Scheinwerferlicht © Getty 23/33 Der Auslöser der Feier war Andres Iniesta. Er erzielte das entscheidende Tor. So erlebte der Barca-Star den Schlusspfiff © Getty 24/33 Barca und Real vereint. Iker Casillas und Carles Puyol im Moment des Schlusspfiffs. Im Hintergrund noch mal der knieende Iniesta © Imago 25/33 Keine leichte Aufgabe für die Spieler, ihren Trainer Vicente Del Bosque hochleben zu lassen © Getty 26/33 Aber er hatte es sich verdient. Genauso wie sein Erinnerungsfoto mit dem Weltpokal © Getty 27/33 Die Fans der Furia Roja mussten auf den Fanfesten in der Heimat lange zittern und bangen © Getty 28/33 Mehrere hunderttausend Menschen hatten sich beispielsweise an der Plaza de Colon in Madrid versammelt © Getty 29/33 Hübschere Unterstützung kann sich ein Weltmeister eigentlich gar nicht vorstellen © Getty 30/33 Den Moment der Erlösung durch das Tor von Andres Iniesta erlebte Madrid dann so © Getty 31/33 Der Rest war eine einzige Party. Die die Spanier auch in ihren zahlreichen Brunnen an den großen Plätzen feierten © Getty 32/33 Warum an diesem Tag nach Hause gehen? Manche beendeten die Partie einfach auf einem kleinen Fleckchen Rasen © Getty 33/33 Ordentliche Bengalos durften natürlich nicht fehlen. Herzlichen Glückwunsch zum Weltmeistertitel, Spanien!

Del Bosque über Halbfinale gegen Deutschland: "Nicht unaufhaltsam"

... den 1:0-Sieg im Halbfinale gegen Deutschland: "Wir waren damals nicht unaufhaltsam, die Unterschiede zwischen den Mannschaften waren minimal - aber ich denke, wir hatten Deutschland unter Kontrolle. Ich erinnere mich an einen Distanzschuss von Toni Kroos, den Casillas halten konnte, danach kontrollierten wir das Spiel und taten unserem Gegner weh. Wir waren besser, wie es das Ergebnis auch aussagte."

... die ruppige Gangart von Holland im Finale: "Sechs Monate nach dem Spiel kam ihr Trainer (Bert van Marwijk, d. Red.) nach Madrid, um Hallo zu sagen und sich sogar ein bisschen zu entschuldigen. Er war in jeglicher Hinsicht ein Gentleman und irgendwie war ihm danach. Zu Beginn des Spiels, bei ihren ersten Versuchen unser Spiel zu zerstören, hatten sie ein paar Aktionen, die nicht so schön waren, aber ich bin niemand, der sich darüber aufregt. Aber es stimmt, dass er im Dezember 2010 zu uns nach Madrid kam, um ein wenig zu plaudern. Um solche Gesten zu zeigen, muss man ein besonderer Typ sein."

... Casillas' Rettungstat gegen Arjen Robben im Finale und Iniestas Siegtor: "Wir werden nie erfahren, was passiert wäre, wenn er (Casillas, d. Red.) diesen Ball nicht gehalten hätte. In jedem Spiel gibt es diesen einen Moment, von dem man später sagt: 'Verdammt, ohne das hätten wir vielleicht verloren'. Aber man kann es nie sagen. Gleiches gilt für Iniestas Tor in der 116. Minute: Die ganze Welt dachte da wahrscheinlich, dass wir schon Weltmeister seien, aber es waren ja noch vier Minuten zu spielen. Im Fußball kann in vier Minuten noch so viel passieren."

... Spaniens Chancen, noch einmal in ein WM-Finale einzuziehen: "Wir sollten optimistisch sein, wir haben gute Spieler. Natürlich werden wir keinen neuen Iniesta, neuen Xavi oder neuen Casillas sehen - aber andere Spieler werden an ihre Stelle treten, mit einer anderen Spielweise. Ich denke, wir werden immer an den ersten Plätzen bei diesen Turnieren kratzen."