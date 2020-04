Kevin-Prince Boateng verrät: Das waren meine drei besten Mitspieler

Besiktas-Star Kevin-Prince Boateng hat verraten, wer für ihn die drei besten Mitspieler seiner bisherigen Karriere waren.

"Die Leute werden mich dafür killen, aber es gibt drei", sagte Boateng in einem Live-Q&A mit Stürmerlegende Thierry Henry bei Instagram, als der Franzose ihn nach seinem besten Mitspieler fragte. "Der Beste, mit dem ich gespielt habe, ist Messi, okay? Es gibt einen Unterschied, ob du gegen ihn spielst oder auch siehst, was er im Training macht."

Der 33-Jährige, der seit Januar beim türkischen Topklub Besiktas spielt, führte aus: "Dann Ibrahimovic. Er ist auf einem anderen Level, er kann alleine spielen. Und dann noch Pirlo."

Von 2010 bis 2013 war Boateng bei Milan aktiv, dort traf er auf Ibrahimovic und Pirlo. Mit Messi spielte er in der Rückrunde der Saison 2018/19, als er an den FC Barcelona verliehen war.

Boateng betonte noch einmal, dass der Argentinier auch aus diesem Trio noch heraussticht: "Aber wenn es einen Spieler gibt, der dir jedes Spiel gewinnen kann, dann ist es Messi."