"Angsteinflößend", schnöder Didaktiker und "mein wichtigster Trainer": Wie Louis van Gaal bei seinen Spielern polarisierte

Louis van Gaal vereinte krasse Gegensätze und polarisierte - sowohl menschlich als auch fußballerisch. Eine Sammlung von Eindrücken.

Eines der spektakulärsten Tore der Champions-League-Geschichte hätte es wohl nie gegeben, hätte Louis van Gaal nicht 2009 beim FC Bayern angeheuert. Denn zumindest indirekt war der Niederländer maßgeblich für diesen Treffer verantwortlich.

"Wenn Louis van Gaal und Mark van Bommel nicht hier gewesen wären, weiß ich nicht, ob ich hierhergekommen wäre. Es war wichtig, dass sie hier waren. Hört sich vielleicht auch so an, als wäre Bayern für mich sonst nicht in Frage gekommen, aber so ist das manchmal im Fußball", sagte Arjen Robben 2018 dem Bayern-Blog MIASANROT. Kurz nach seinem Landsmann war er von Real Madrid nach München gekommen - und an jenem 7. April 2010, vor fast exakt zehn Jahren, traf Robben im Viertelfinalrückspiel der Champions League bei Manchester United nach Ecke von Franck Ribery per überragendem Volleyschuss von der Strafraumgrenze.

Irgendwie passt es herrlich ins Bild der Gegensätze, die van Gaal als Trainer stets ausmachten, dass es zwar das Tor zur 2:3-Niederlage aus Bayern-Sicht war, man ob der Auswärtstorregel aber dennoch ins Halbfinale einzog und jubeln durfte. Oder dass es eine geniale Kombination zwischen Ribery und Robben war: Dem Franzosen, mit dem van Gaal nie wirklich klar kam, und dem Niederländer, der unter anderem wegen van Gaal überhaupt erst zum FCB gewechselt war.

Louis van Gaal: Die besten Sprüche des Ex-Bayern-Trainers © getty 1/20 Wie tickt eigentlich Louis van Gaal? Dieses Zitat gibt Aufschluss: "Es gibt Leute, die total in Gott vertrauen. Ich vertraue total in mich selbst." © getty 2/20 Amtsantritt bei den Bayern: "Das bayerische Lebensgefühl passt mir wie ein warmer Mantel. Warum? 'Mia san mia', wir sind wir - und ich bin ich: selbstbewusst, arrogant, dominant, ehrlich, arbeitsam, innovativ!" © getty 3/20 Mai 2010, aus der legendären Meisterrede auf dem Rathausbalkon: "Wir sind Meister nicht nur von München, sondern auch von Gelsenkirchen, Bremen, Hamburg. Wir sind die Besten von Deutschland und vielleicht bald von Europa!" © getty 4/20 Auf die Frage, warum er schon lange vom FC Bayern geträumt hat: "Bayern träumte ja auch schon lange von mir" © getty 5/20 Über deutsche Fußballer: "Ich mag die Mentalität. Das ist unglaublich. Sie sind noch fanatischer als ich." © imago 6/20 Als ob jemand Zweifel gehabt hätte: "Ich bin ein Womanizer" © imago 7/20 Dass man van Gaal mal Understatement vorwerfen könnte... wer hätt's gedacht: "Ich habe einen Körper wie ein Gott, aber nicht wie Mario Gomez." © getty 8/20 "Ich bin nicht immer freundlich, ich bin auch böse zu meinen Spielern und das sage ich ihnen auch." © getty 9/20 "Ich habe zum Vorstand gesagt, dass wir alle Titel feiern werden, ich bin ein Feierbiest." © getty 10/20 Über Robbens Strumpfhosen: "Ich habe so ein Teil noch nie angezogen. Mir ist nie kalt. Ich bin warmblütig, das sagt auch meine Frau. Wir schlafen immer Löffel an Löffel." © getty 11/20 "Ich bin wohl der flexibelste Trainer. Das Wichtigste ist, dass ich ein Mensch bin. Ein Mensch, dem ganz offensichtlich das Talent gegeben wurde, eine Mannschaft zu trainieren." © getty 12/20 "Sie können mich rauswerfen, und dann? Es gibt keinen Trainer mit einem besseren Lebenslauf. Wenn ich jetzt weg wäre, wen sollte Bayern dann verpflichten? Ferguson? Capello? Die sind vielleicht erfolgreicher, aber besetzt." © getty 13/20 Neu bei Manchester United: "Ich bin ein anderer Trainer als die anderen, ich habe eine eigene Identität." Und passend dazu: "Ich war überall der Cäsar." © getty 14/20 "Hello! Hello! Hey! Pay attention to the manager!" © getty 15/20 "Die Spieler müssen die Kapitäne akzeptieren. Erster Kapitän ist Wayne Rooney, zweiter Kapitän ist Michael Carrick und der dritte ist Mr. Mike Smalling. Ich meine natürlich Chris, sorry." © getty 16/20 "Es gibt keine Winterpause und das ist das Schlimmste an dieser Kultur. Ich habe eine Frau, Kinder und Enkel und ich kann sie Weihnachten nicht sehen." © getty 17/20 Über Victor Valdes: "Letzte Saison hat er sich geweigert, in der 2. Mannschaft zu spielen. Es gibt auch noch andere Dinge, die du als Keeper bei United haben musst. Wenn du diesen Prinzipien nicht folgst, gibt es nur eine Möglichkeit: Dann bist du raus!" © imago 18/20 "Die Fans schreien jede Woche: Louis van Gaal's Army! Louis van Gaal's Army! Also sind die Fans mit mir zufrieden - und die Spieler sind es auch." © getty 19/20 Zur Presse: "Wir sprechen nicht über Wayne Rooney. Du hast ihn kritisiert. Ich nicht - das warst du! Und du auch, Fettsack!" © getty 20/20 Zu guter Letzt: "Ich bin so wie ich bin, und diese Art ist nicht einfach, aber ich will meine Persönlichkeit nicht ändern, nur weil andere das wollen."

Mata über van Gaal: "Das erwartet man nicht"

Van Gaal hatte aus den Bayern, die in den acht Jahren zuvor immer spätestens im Viertelfinale der Königsklasse gescheitert waren und 2007/08 sogar nur im UEFA Cup spielten, wieder eine internationale Top-Mannschaft gemacht, die 2010 dann sogar bis ins Finale kam. Er, der mal ausgelassen auf dem Rathaus-Balkon den Marienplatz zum Toben brachte und sich als "Feierbiest" inszenierte, der gleichzeitig aber selbst seine Töchter dazu anhielt, ihn zu siezen.

Van Gaal, der seine Trainerkarriere 2019 endgültig beendet hatte, pendelt zwischen den Extremen. Manchester Uniteds Mittelfeldspieler Juan Mata sagte kürzlich etwa im klubeigenen United-Podcast über den heute 68-Jährigen: "Er war angsteinflößend", um im nächsten Atemzug zu betonen: "Ein netter Mann, sehr authentisch und sensibel. Das erwartet man nicht. Er wird auch emotional und hat manchmal geweint, wenn er über wichtige Dinge gesprochen hat."

Barca-Legende Xavi, dem van Gaal in seiner ersten Amtszeit bei den Katalanen zwischen 1997 und 2000 zum Debüt verhalf, brachte die Gegensätze im Naturell des stolzen Louis bei ESPN FC so zum Ausdruck: "Nachdem ich zwei Tage lang unter ihm trainiert hatte, habe ich mir gedacht: 'Wer ist denn dieser Idiot?'" Der Welt- und Europameister fügte aber an: "Schon nach einer Woche dachte ich: 'Er ist in Ordnung. Er ist eine gute Person, ein sehr guter Trainer'."

Ibra über van Gaal: "Dieser Mann ist ein Diktator"

Disziplin stand für van Gaal immer über allem. Und: Kein einzelner, wirklich niemand, egal, wie er hieß, war wichtiger als die Mannschaft. Individuell herausragende Spieler wie Ribery, die Spiele gerne alleine entscheiden, Spieler, die natürlich auch immer gewinnen wollen, dabei aber eben unbedingt auch selbst glänzen möchten, kamen mit dieser Vorgabe häufig überhaupt nicht klar.

So sagte Ribery 2015 im Interview mit SPOX und Goal: "Auf dem Platz machte er wirklich gute Sachen. Nur der Trainer Louis van Gaal war ein schlechter Mensch. Unsere Beziehung war total zerrüttet. Beim Amtsantritt wusste niemand, was passieren würde. Er meinte, Namen seien scheißegal, Stars nicht notwendig und alle müssten sich neu beweisen." Vertrauen habe er von van Gaal zu selten gespürt, monierte der Franzose. Zlatan Ibrahimovic spielte derweil zwar nie direkt unter van Gaal, attackierte diesen aber mal eindeutig: "Dieser Mann ist ein Diktator, der nicht den geringsten Sinn für Humor hat", fauchte der Schwede.

Wenn man van Gaal besser kenne, so erklärt es Juan Mata, sei jener aber keineswegs nur ein Diktator, sondern auch und vor allem ein "warmer und authentischer" Typ. Man müsse sich nur an seine ungewöhnlichen Verhaltensweisen gewöhnen, sagt der Spanier und packt eine Anekdote über das erste persönliche Gespräch mit van Gaal aus: "Als ich ankam, saß er da mit Ryan Giggs (Co-Trainer; Anm.d.Red.) und einer Flasche Rioja und drei Weingläsern. Er fragte: 'Willst du einen Drink?' Ich sagte: 'Nein, alles gut.' Also hatte nur er einen Drink und forderte mich auf: 'Erzähl mir, wer du bist.'" Mata antwortete: "Mein Name ist Juan, ich bin 26 und spiele Fußball. 'Nein, Nein. Sag mir, wer du als Mann bist. Hast du eine Familie? Was ist für dich im Leben wichtig?'"

Rivaldo: "Mit van Gaal war das nicht möglich"

Rivaldo dürfte van Gaal anders wahrgenommen haben als Mata. Den Brasilianer, 1999 Weltfußballer des Jahres, versetzte der spätere Bayern-Coach bei Barca von dessen Lieblingsposition auf der Zehn auf den linken Flügel. Rivaldo sah das nicht ein, weigerte sich irgendwann, links zu spielen - und es kam zum Streit, der in der zeitweisen Ausbootung Rivaldos mündete. Sie rauften sich zwar wieder zusammen, als van Gaal dann 2002 zu seiner zweiten Amtszeit erneut im Camp Nou aufschlug, ergriff Rivaldo aber die Flucht: "Ich wollte nicht unter ihm spielen, und wir haben eine Übereinkunft gefunden, meinen Vertrag aufzulösen, damit ich zu Milan wechseln konnte", sagte er bei SPOX und Goal. "Ich hatte eigentlich vor, beim FC Barcelona zu bleiben, aber mit van Gaal war das nicht möglich."

Doch es gab eben auch die Spieler, die van Gaal sehr wohl überzeugte und erreichte. Robben zum Beispiel. Oder Thomas Müller, dem der Holländer bei den Bayern zum Durchbruch verhalf. "Es ist kein Geheimnis, dass Louis van Gaal und ich eine etwas speziellere Trainer-Spieler-Beziehung hatten", sagte Müller 2014 der Sport Bild. Vor kurzem erst verriet der 30-Jährige, dass er im selben Jahr, kurz nach dem WM-Titel, beinahe zu van Gaal nach Manchester gewechselt wäre. Lediglich am Veto der Bayern scheiterte ein Transfer.

Neben Müller haben bekanntlich noch etliche andere spätere Superstars unter van Gaal ihre ersten Schritte gemacht. Bei United ließ er zum Beispiel Marcus Rashford debütieren. Barca-Legende Xavi feierte seine Premiere bei den Blaugrana unter van Gaal, in dessen zweiter Periode in Barcelona verhalf er einem gewissen Andres Iniesta zu ersten Schritten bei den Profis. "Mein wichtigster Trainer", sagte Iniesta 2018 der Mundo Deportivo über van Gaal.