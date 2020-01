Spanischer Supercup: Deshalb wird FC Barcelona gegen Atletico Madrid heute nicht live übertragen

Im zweiten Halbfinale des spanischen Supercups treffen heute der FC Barcelona und Atletico Madrid aufeinander. Übertragen wird die Partie jedoch nicht. Warum dies so ist, verraten wir Euch hier.

Spanischer Supercup: Wann und wo findet der Wettbewerb statt?

Der spanische Supercup findet vom 8. bis zum 12. Januar statt, vier Mannschaften spielen um den Titel. Austragungsort ist das saudi-arabische Dschidda, dort werden im 62.345 Zuschauer fassenden King Abdullah Sports City Stadium die drei Spiele des Final-Four-Turniers ausgetragen.

Erstmals in der Turniergeschichte nehmen neben dem Meister und Pokalsieger auch der Vizemeister und der Pokalfinalist an dem Wettbewerb teil, sodass auch Halbfinalspiele absolviert werden müssen.

Supercopa: Deshalb wird Barca gegen Atletico heute nicht live übertragen

In Deutschland sowie zahlreichen weiteren Ländern wird es keine Übertragung der drei Turnierspiele geben. Grund ist die Vergabe der Veranstaltung nach Saudi-Arabien, die dem spanischen Verband über drei Jahre - auch die Supercopas 2021 und 2022 werden auf der arabischen Halbinsel stattfinden - 120 Millionen Euro einbringen soll.

Neben dem geringen sportlichen Wert begründet sich der Boykott vor allem auf die umstrittenen Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. Während der in den vergangenen Jahren für die Übertragung zuständige spanische Sender TVE deshalb nicht berichten wird ("Wir glauben, dass wir nicht für die Rechte auf einen Supercup bieten dürfen, der in einem Land ausgetragen wird, in dem die Menschenrechte nicht geachtet werden"), sieht dies der Präsident des spanischen Verbandes anders.

"Mit Fußball kann man eine Gesellschaft verändern", sagt Luis Rubiales, und lobt unter anderem die zunehmenden Rechte für Frauen, die erstmals gratis ein Fußballspiel besuchen dürfen, nachdem sie erst seit dem vergangenen Jahr überhaupt ein Stadion betreten dürfen.

FC Barcelona gegen Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER

Auch ohne Bewegtbild könnt Ihr live bei der spanischen Supercopa dabei sein: SPOX tickert alle Spiele des Turniers live und begleitet Euch somit auch durch die Partie Barcelona vs. Atletico.

Hier geht's zum Liveticker.

Spanischer Supercup: Alle Begegnungen

Im ersten Halbfinale setzte sich Real Madrid mit 3:1 gegen den FC Valencia durch. Toni Kroos brachte die Königlichen mit einer direkt verwandelten Ecke zum 1:0 auf die Siegerstraße.

Halbfinals:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 08.01., 20 Uhr FC Valencia Real Madrid 1:3 09.01., 20 Uhr FC Barcelona Atletico Madrid

Finale: