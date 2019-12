Ohne Cristiano Ronaldo, mit Lionel Messi: Luis Suarez nennt seine Top-5-Angreifer

Angreifer Luis Suarez vom FC Barcelona hat verraten, wer für ihn die fünf besten Stürmer aller Zeiten sind - und dabei Superstar Cristiano Ronaldo außen vor gelassen. Die Liste der Namen, die Suarez in einem Interview mit Bleacher Report nannte, besteht dabei ausschließlich aus südamerikanischen Torjägern.

Die fünf besten und gefährlichsten Stürmer aller Zeiten sind für den Uruguayer demnach Romario, Ronaldo Nazario, der mit Brasilien 1994 und 2002 Weltmeister wurde, sein Landsmann Diego Forlan, Argentiniens Sturmlegende Gabriel Batistuta und Lionel Messi, der in dieser Woche mit seinem sechsten Ballon d'Or ausgezeichnet wurde.

Suarez begründete seine Entscheidung natürlich auch. Bei Romario, der insgesamt 24 Jahre lang als Profi aktiv war, imponierte ihm besonders dessen Abschluss.

Über Ronaldo sagte er: "Er hatte alles. Er war so gut, so schnell und so ein intelligenter Spieler. Außerdem war er vor dem Tor eiskalt."

Diego Forlan hat es in Suarez' Top-5-Liste vor allem geschafft, weil er viel von ihm gelernt habe. "Ich habe mit ihm gespielt, er ist ein sehr guter Stürmer, er spielte immer für das Team", so Suarez weiter.

Suarez: "Batistuta war mein Lieblingsspieler"

Mit Gabriel Batistuta hat Suarez auch ein Idol seiner Kindheit in seine persönliche Bestenliste nominiert: "Er war mein Lieblingsspieler, als ich noch ein Kind war. Er war eine sehr gute Nummer 9 und hat tolle Freistöße geschossen. Außerdem liebte ich seinen Charakter."

Und der letzte in der Liste ist für Suarez auch der beste. Lionel Messi auf seinen persönlichen Platz eins zu setzen war für Suarez laut eigener Aussage "eine einfache Entscheidung, weil er einer der besten der Welt ist."

Messi und Suarez spielen bereits seit 2014 gemeinsam für den FC Barcelona. Suarez hat seitdem wettbewerbsübergreifend insgesamt 187 Treffer für die Katalanen erzielt.