"The-Worst"-Wahl: Coutinho und Karius "siegen" - Renato Sanches vorne mit dabei

Nach der Weltfußballer-Wahl "The Best" hat die spanische Zeitung Marca ihre Leser unter dem Motto "The Worst" über die schlechtesten Fußballer des vergangenen Jahres entscheiden lassen.

Dabei standen jeweils drei Spieler auf den Positionen Torhüter, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Stürmer zur Auswahl. Es wurden jeweils 150.000 Stimmen abgegeben.

Bei den Torhütern wurde mit 91 Prozent der Stimmen Loris Karius zum schlechtesten Keeper gewählt. Dem 26-Jährigen, der aktuell für Besiktas spielt, wurden seine Patzer im Champions-League-Finale 2018 mit dem FC Liverpool gegen Real Madrid zum Verhängnis. Außerdem standen die Keeper Geronimo Rulli (von Real Sociedad an Montpellier verliehen) und Asmir Begovic (von Bournemouth an Qarabag Agdam verliehen) zur Auswahl.

In der Abwehr stand mit Shkodran Mustafi (FC Arsenal/35 Prozent) ein weiterer Deutscher zur Wahl. Mustafi landete allerdings lediglich auf Rang zwei. Platz eins ging an Phil Jones (47 Prozent) von Manchester United. Stephan Lichtsteiner (mittlerweile FC Augsburg) wurde aufgrund seiner Leistungen beim FC Arsenal Dritter.

Coutinho schlechter als Renato Sanches

Im Mittelfeld wurde der vom FC Barcelona an den FC Bayern ausgeliehene Philippe Coutinho (56 Prozent) zum schlechtesten Spieler gewählt. Ihm folgte Renato Sanches (32 Prozent), der von München nach Lille gewechselt ist. Dritter wurde Fred (Manchester United).

Miesester Stürmer war der Leser-Wahl zufolge Alexis Sanchez, der mittlerweile von Manchester United an Inter Mailand ausgeliehen ist. Außerdem konnte man für Quincy Promes (vom FC Sevilla zu Ajax Amsterdam gewechselt) und Christian Atsu (Newcastle United) stimmen.