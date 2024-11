"Ich habe im Gespräch nur gezittert": Supertalent vom FC Bayern vor Debüt in DFB-Elf

Wück gibt Sehitler eine Einsatzgarantie

Vor den Länderspielen in der Schweiz am Freitag (20.00 Uhr/ZDF-Livestream) und am Montag (20.30 Uhr/ARD) in Bochum gegen Italien gab Wück Sehitler gleich eine Einsatzgarantie. Wie Cora Zicai (19) vom SC Freiburg soll sie sich im Casting für die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli 2025) erstmals "international bei uns beweisen, um den Kreis an Kandidatinnen zu erweitern", so der Bundestrainer.

Ein Vorsingen oder ähnliche Aufgaben zum Einstand blieben ihr beim Nationalteam erspart. "Das war, ehrlich gesagt, fast meine größte Sorge. Zum Glück gibt es hier kein Ritual, das alle Neuen erfüllen müssen", sagte Sehitler im Interview auf der DFB-Homepage. Sie lässt lieber Taten auf dem Platz sprechen.

In ihren 14 Bayern-Einsätzen habe Sehitler bereits "Akzente gesetzt", befand Wück. Wie etwa mit ihrem sehenswerten Last-Minute-Tor als Joker zum 3:2-Sieg der Münchnerinnen bei Bayer Leverkusen, ziemlich genau ein Jahr nach ihrem Bundesliga-Debüt im Oktober 2023.