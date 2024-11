Alexandra Popp schnürt Dreierpack! Wolfsburgs Frauen feiern in der Champions League nächsten Kantersieg gegen Galatasaray

Im 100. Auftritt in der Königsklasse bezwangen die Wölfinnen Galatasaray Istanbul am Mittwochabend locker leicht mit 5:0 (3:0). Das Team aus Niedersachsen ist nun das erst dritte Team, das die Hunderter-Marke erreichte. Nur der FC Arsenal (116) und Gruppengegner Olympique Lyon (146) haben mehr Partien absolviert.

In einer aus Wolfsburger Sicht chancenreichen Partie legte Torjägerin Popp (3./15.) bereits früh den Grundstein für den Erfolg. Janina Minge erhöhte vor der Pause per Fernschuss in den Winkel (31.), ehe Popp (88.) und Lena Lattwein (90.+6) in der Schlussphase vor 2536 Zuschauern die Treffer vier und fünf für das Team von Trainer Tommy Stroot erzielten.