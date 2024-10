Vor Abschiedsspiel mit der deutschen Nationalmannschaft: Alexandra Popp "noch ziemlich entspannt"

Sie sei "noch ziemlich entspannt", sagte die 33-Jährige: "Ich kann nicht leugnen, dass ich es genieße, noch hier in Wolfsburg zu sein. Es war viel in den letzten Wochen. Die kurzen freien Tage sind schon extrem wichtig für mich."

Während des Lehrgangs noch daheim zu sein, fühle sich überraschenderweise "nicht komisch an". Dieses Gefühl bestätige sie ein Stück weit in der Richtigkeit ihrer Entscheidung. Dennoch freue sie sich schon, am Samstag ein letztes Mal "zur Nationalmannschaft zu reisen und allen, die mich begleitet haben über die Jahre, die letzte Ehre zu erweisen und die Zeit nochmal zu genießen".