"Grundstein für nachhaltige Zukunft": UEFA investiert eine Milliarde Euro in Frauenfußball

Ziel der "Unstoppable" genannten Strategie sei es unter anderem, sechs reine Profiligen mit rund 5000 Profispielerinnen in Europa zu schaffen, teilte der Verband mit. Fußball solle die "am meisten praktizierte Sportart für Frauen und Mädchen in allen europäischen Ländern" werden.

Das Geld stammt aus Einnahmen aus Wettbewerben und UEFA-Investitionen und soll in Nationalmannschaftswettbewerbe und Klubwettbewerbe fließen, an Vereine und Nationalverbände ausgeschüttet sowie für Entwicklungsinitiativen verwendet werden.

Europa solle Heimat der weltbesten Spielerinnen werden, so die UEFA weiter. "Wir wollen nicht nur den Grundstein für eine nachhaltige Zukunft legen, sondern auch das gesamte Potenzial des Frauenfußballs freisetzen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin: "Wir treten in eine spannende neue Ära ein."