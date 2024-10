Ballon d'Or der Frauen 2024: Aitana Bonmati vom FC Barcelona zur besten Spielerin der Welt gewählt

Aitana Bonmati vom FC Barcelona hat den Ballon d'Or 2024 bei den Frauen gewonnen. Die spanische Mittelfeldspielerin erhielt den Award für die beste Fußballerin der Welt das zweite Mal in Folge, wurde am Montagabend in Paris ausgezeichnet.

Unter die 30 Nominierten hatten es mit Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea und den beiden Bayern-Stars Giulia Gwinn und Lea Schüller auch drei deutsche Frauen geschafft. Bestplatzierte war am Ende Gwinn auf Rang 19, während Nüsken auf Platz 25 und Schüller auf Platz 24 landete.