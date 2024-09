Noch in dieser Woche: Alexandra Popp tritt offenbar zurück

Danach waren bereits Popps VfL-Kolleginnen Merle Frohms (29) und Marina Hegering (34) aus dem Nationalteam zurückgetreten. Popp wurde mit der DFB-Auswahl 2016 Olympiasiegerin und 2022 Vize-Europameisterin.

Popp, deren Vertrag in Wolfsburg am Saisonende ausläuft, hatte zuletzt immer wieder mit diversen Blessuren zu kämpfen. Zuletzt hatte sie ihre Zukunft in der DFB-Auswahl immer wieder offengelassen. Es könne "in alle Richtungen gehe", hatte sie zuletzt dem SID gesagt. Sie brauche für ihre Entscheidung "noch ein bisschen Zeit".