"Wenn wir etwas reißen wollen, braucht es alle in Bestform": Horst Hrubesch nominiert seinen Olympia-Kader

DFB-Team "testet" gegen Island und Österreich

Mit dem vorzeitigen EM-Ticket in der Tasche geht es in der Qualifikation noch nach Island (12. Juli) und in Hannover gegen Österreich (16. Juli) - für die beiden Partien wird der Kader durch Pia-Sophie Wolter (Eintracht Frankfurt) verstärkt. Nach drei freien Tagen trifft sich das Team am 20. Juli in Frankfurt/Main, einen Tag später geht es nach Frankreich.

"Beide Spiele möchten wir nochmal intensiv nutzen, um zu testen und auszuprobieren", sagte Hrubesch: "Wir haben viele Spielerinnen in unseren Reihen, die mehrere Positionen bekleiden können. Damit sind wir variabel und sehr gut aufgestellt - für die beiden EM-Qualifikationsspiele und vor allem die Olympischen Spiele in Frankreich."

Bei Olympia wartet die "Hammergruppe" inklusive dreitägigem Spielrhythmus. In der Gruppe B trifft die deutsche Auswahl auf den WM-Vierten Australien (25. Juli), Rekordsieger USA (28. Juli/beide Marseille) und Sambia (31. Juli/Saint-Etienne). Die zwei besten Mannschaften der drei Vierergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Zudem erreichen die beiden besten Gruppendritten die K.o.-Runde.