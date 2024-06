Sie hätte sich ihr "erstes Spiel als Aushilfskapitän durchaus anders vorgestellt", schrieb die 22-Jährige: "Aber manchmal gibt es so Tage, alles halb so wild. Danke auch für alle Genesungswünsche."

Die Schlüsselspielerin der deutschen Auswahl musste am Dienstag beim EM-Qualifikationsspiel in Polen (3:1) kurz vor der Pause nach einem Schlag auf die linke Wade in die Kabine getragen werden.

Danach wurde mit Blick auf die bevorstehenden Olympischen Spiele ein Ausfall Oberdorfs befürchtet.