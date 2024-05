Welttrainerin Silvia Neid wird 60: Holt sie die WM nach Deutschland?

Dass Christian Wück und Co-Trainerin Maren Meinert nach den Sommerspielen übernehmen, gefällt ihr. "Wir müssen was bewegen, uns taktisch weiterentwickeln. Dieses Trainerteam wird dafür sorgen, das wir erfolgreich sind und Titel gewinnen."

Wie es geht, haben beide schon mit DFB-Nachwuchsteams gezeigt. Und Neid erkennt bei Meinert womöglich etwas von ihrem eigenen direkten, disziplin-orientierten Führungsstil wieder. "Es gab einfach für alle dieselben Regeln. Auch für mich. Und", betont Neid, "ich war immer echt."

Dazu erzählt sie lachend eine Anekdote von einer Länderspielreise nach Irland vor 18 Jahren. Auf dem Weg zum Training wurde ihr nach Spiegeleiern flau im Magen. Ein irischer Zeugwart bot als Arznei um 10 Uhr morgens Whiskey an - Neid griff zu. Nur wenig später korrigierte sie ihre Schützlinge schon wieder bei den Übungen. Die damalige Nationalspielerin Kerstin Stegemann rief scherzhaft warnend: "Es geht ihr wieder gut, Leute!"

In der Gegenwart steht bald schon die nächste Reise an, wenn Neid bei den Sommerspielen in Frankreich als Scout vor Ort ist. Falls es am Ende im Deutschen Haus wieder Edelmetall zu feiern gibt, wäre sie gerne dabei. "Ich sollte meine Goldmedaille mitnehmen", scherzt Neid, "damit bekommt man doch sicher freien Eintritt."