FC Bayern: Harder-Hattrick besiegelt Nürnberger Abstieg

Das Team von Trainer Alexander Straus gewann am vorletzten Spieltag 4:0 (3:0) gegen den "Club", der ohnehin nur noch eine theoretische Chancen auf den Klassenerhalt besessen hatte.

Die Dänin Pernille Harder erzielte ihren ersten Dreierpack für den weiterhin unbesiegten FC Bayern und machte mit ihren Treffern in der 5., 13. sowie 18. Minute bereits früh alles klar. Die Münchnerinnen, die am Donnerstag in Köln durch ein 0:2 gegen den VfL Wolfsburg das Double verpasst hatten, brachten den Vorsprung mühelos ins Ziel. Nationalspielerin Lea Schüller (78.) erhöhte noch.

Die Bayern-Frauen können am Pfingstmontag (20. Mai) im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim als siebtes Team seit Gründung der Bundesliga 1990 ungeschlagen den Titel holen. Zuvor war dies dem TSV Siegen (1990/91 und 1991/92), dem 1. FFC Frankfurt (2001/02 und 2006/07), den Bayern selbst (2014/15) sowie zuletzt Wolfsburg (2019/20) gelungen.